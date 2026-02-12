عجلون: دعوات لاستثمار المقومات الطبيعية لدعم التنمية

MENAFN - Jordan News Agency)



عجلون 12 شباط (بترا)- علي فريحات- دعا عدد من المهتمين بالشأن السياحي والتنموي في محافظة عجلون إلى ضرورة استثمار الأودية والينابيع المنتشرة في المحافظة لما تمتلكه من مقومات طبيعية وسياحية واعدة تسهم في تعزيز التنمية السياحية وخلق فرص عمل ودعم التنمية والاقتصاد المحلي.

وأشار رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب، إلى أن طبيعة المحافظة وتنوع تضاريسها يتطلبان توفير مخصصات مالية كافية لتنفيذ مشروعات سياحية وبنى تحتية داعمة، مبينا أن مجلس المحافظة يعمل على تحسين واقع الطرق وتوجيه الاستثمارات نحو المواقع السياحية الواعدة.

وأكد أن الأودية والينابيع في عجلون تمثل فرصة استثمارية حقيقية تتطلب تضافر جهود الجهات الرسمية والقطاع الخاص والجهات المانحة لإبرازها على الخريطة السياحية الوطنية وتحقيق التنمية المنشودة.

من جهته، قال رئيس مؤسسة إعمار عجلون المحامي صهيب القضاة، إن الاستثمار السياحي يمثل أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية في المحافظة، مؤكدا ضرورة دعم وتمويل المشروعات السياحية البيئية وتمكين المجتمعات المحلية من تنفيذ مشروعات سياحية صغيرة ومتوسطة تسهم بالحد من البطالة وتعزز المشاركة في التنمية المستدامة.

بدورها، قالت نائب رئيس جمعية نسمة شوق السياحية المهندسة ابتهال الصمادي، إن محافظة عجلون تمتلك مقومات سياحية متنوعة تجمع بين الطبيعة الخلابة والمواقع الأثرية والتراثية ما يجعلها مؤهلة لتكون وجهة سياحية متكاملة على مستوى المملكة.

وأكدت أن الاستثمار السياحي في الأودية والينابيع يمكن أن يشكل نقطة تحول في الاقتصاد المحلي إذا تم ضمن رؤية واضحة تراعي الاستدامة البيئية وتوفر بنية تحتية مناسبة مع أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق ذلك.

من جانبه، أشار عضو مبادرة "البيئة تجمعنا" عبد الرحمن العسولي، إلى أن لواء كفرنجة يعد من أغنى مناطق المحافظة بالمواقع الطبيعية والسياحية، مبينا أهمية وضع خطط استراتيجية لتطوير سد كفرنجة وتحويله إلى مقصد سياحي منظم يسهم في توفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى الخدمات.

من ناحيته، قال عضو مبادرة" سياحتنا عنوان ثروتنا" أحمد فريحات، إن إدراج الأودية والينابيع ضمن المسارات السياحية الرسمية وتطوير الخدمات الأساسية فيها سيعزز من قدرة المحافظة على جذب السياح وإطالة مدة إقامتهم بما ينعكس إيجابا على المجتمع المحلي.

وأوضح المرشد السياحي عيسى الشرع، أن عجلون تضم أكثر من 300 موقع أثري وسياحي إضافة إلى 13 مسارا سياحيا إلا أن العديد من المواقع الطبيعية ما تزال خارج البرامج السياحية المعتمدة، لافتا الى ضرورة تحسين الطرق والخدمات وإطلاق حملات ترويجية تسلط الضوء على المقومات الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها المحافظة.

--(بترا)

ع.ف/ ا ص/ أ أ

12/02/2026 09:52:54





