مجلس الأمن يناقش الوضع في اليمن اليوم

مجلس الأمن يناقش الوضع في اليمن اليوم
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 12 شباط (بترا)- يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، جلسة بشأن الوضع في اليمن.
ومن المقرر أن يستمع الأعضاء الى إحاطة من الأمانة العامة للأمم المتحدة حول آخر المستجدات في البلاد.
--(بترا)
م د/اص/ أ أ
12/02/2026 08:07:30
