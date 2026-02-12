  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مجلس الأمن يناقش الوضع في اليمن اليوم

2026-02-12 02:05:20
نيويورك 12 شباط (بترا)- يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، جلسة بشأن الوضع في اليمن.
ومن المقرر أن يستمع الأعضاء الى إحاطة من الأمانة العامة للأمم المتحدة حول آخر المستجدات في البلاد.
--(بترا)
12/02/2026 08:07:30

