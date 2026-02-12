الطقس: أجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس غائما جزئيا وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة غائما جزئيا ودافئا ومغبراً حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة وخلال ساعات الليل يتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا وتكون الرياح مثيرة للغبار والبحر مائج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم السبت غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأحد: يكون الجو صافياً ودافئا حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من أجواء مغبرة يوم الجمعة، مترافقة مع نشاط ملحوظ على سرعة الرياح التي قد تصل في بعض الهبات الى حوالي 60كم/ساعة، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وأهابت بالمواطنين خاصة الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي توخي الحيطة، كما دعت السائقين إلى توخي الحذر وخفض السرعة أثناء القيادة حفاظاً على السلامة العامة.