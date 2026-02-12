الأونروا: نحو 90% من مباني المدارس في أنحاء غزة تضررت أو دمرت خلال الحرب

الأونروا: نحو 90% من مباني المدارس في أنحاء غزة تضررت أو دمرت خلال الحرب
وأوضحت الوكالة في بيان لها أن القصف المستمر والعمليات العسكرية ألحقا دمارًا واسعًا بالبنية التحتية التعليمية، بما في ذلك المدارس التابعة للأونروا والمدارس الحكومية، مشيرةً إلى أن العديد من هذه المنشآت كانت تؤوي نازحين فرّوا من مناطق القتال.
وأكدت الأونروا أن استهداف أو تضرر هذا العدد الكبير من المدارس يحرم مئات الآلاف من الطلبة من حقهم الأساسي في التعليم، ويهدد مستقبل جيل كامل من الأطفال الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة.
