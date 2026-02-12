الأونروا: نحو 90% من مباني المدارس في أنحاء غزة تضررت أو دمرت خلال الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن نحو 90% من مباني المدارس في مختلف أنحاء قطاع غزة تعرضت لأضرار جسيمة أو دُمرت بالكامل منذ اندلاع الحرب، ما أدى إلى شلل شبه كامل في العملية التعليمية داخل القطاع.

وأوضحت الوكالة في بيان لها أن القصف المستمر والعمليات العسكرية ألحقا دمارًا واسعًا بالبنية التحتية التعليمية، بما في ذلك المدارس التابعة للأونروا والمدارس الحكومية، مشيرةً إلى أن العديد من هذه المنشآت كانت تؤوي نازحين فرّوا من مناطق القتال.

وأكدت الأونروا أن استهداف أو تضرر هذا العدد الكبير من المدارس يحرم مئات الآلاف من الطلبة من حقهم الأساسي في التعليم، ويهدد مستقبل جيل كامل من الأطفال الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة.