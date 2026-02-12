نتنياهو يوقّع على انضمامه لـمجلس السلام خلال لقائه روبيو قبيل اجتماعه بترامب

نتنياهو يوقّع على انضمامه لـمجلس السلام خلال لقائه روبيو قبيل اجتماعه بترامب
وقال مكتب نتنياهو في بيان، إنّ "رئيس الحكومة، اجتمع في بيت بلير بواشنطن مع وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو".
وأضاف أنه "قبل لقائه بالرئيس ترامب في البيت الأبيض، وقّع رئيس الحكومة، نتنياهو، بحضور وزير الخارجية روبيو، على انضمامه إلى 'مجلس السلام الأعلى'".
وفي 15 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأسيس "مجلس السلام"، وهو جزء من خطة طرحها لقطاع غزة، حيث اعتمده مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803 الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
ومع أن "مجلس السلام" ظهر على أنقاض حرب الإبادة الإسرائيلية لقطاع غزة بدعم أميركي، إلا أن ميثاقه لا يذكر القطاع الفلسطيني، حيث يعيش نحو 2.4 مليون نسمة، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.
ويصف الميثاق المجلس بأنه "منظمة دولية دائمة لتعزيز السلام والحكم الرشيد في مناطق النزاع"، مع صلاحيات واسعة لترامب مدى الحياة، بينها سلطة النقض (الفيتو) وتعيين الأعضاء، ما دفع مراقبين لاعتباره مناورة لتجاوز الأمم المتحدة.
