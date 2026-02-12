نتنياهو يوقّع على انضمامه لـمجلس السلام خلال لقائه روبيو قبيل اجتماعه بترامب

MENAFN - Palestine News Network ) ,واشنطن /PNN- وقّع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء امس الأربعاء، على انضمامه لما يُسمّى بـ"مجلس السلام"، وذلك خلال لقائه وزيارجية الأميركيّ، ماركو روبيو، قبيل اجتماعه بالرئيس دونالد ترامب.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، إنّ "رئيس الحكومة، اجتمع في بيت بلير بواشنطن مع وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو".

وأضاف أنه "قبل لقائه بالرئيس ترامب في البيت الأبيض، وقّع رئيس الحكومة، نتنياهو، بحضور وزير الخارجية روبيو، على انضمامه إلى 'مجلس السلام الأعلى'".

وفي 15 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأسيس "مجلس السلام"، وهو جزء من خطة طرحها لقطاع غزة، حيث اعتمده مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803 الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

ومع أن "مجلس السلام" ظهر على أنقاض حرب الإبادة الإسرائيلية لقطاع غزة بدعم أميركي، إلا أن ميثاقه لا يذكر القطاع الفلسطيني، حيث يعيش نحو 2.4 مليون نسمة، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.

ويصف الميثاق المجلس بأنه "منظمة دولية دائمة لتعزيز السلام والحكم الرشيد في مناطق النزاع"، مع صلاحيات واسعة لترامب مدى الحياة، بينها سلطة النقض (الفيتو) وتعيين الأعضاء، ما دفع مراقبين لاعتباره مناورة لتجاوز الأمم المتحدة.