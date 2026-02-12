  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وفاة و4 إصابات بتصادم مركبتين في بيتونيا

وفاة و4 إصابات بتصادم مركبتين في بيتونيا

2026-02-12 02:03:41
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN-- أعلن الناطق باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات، عن مقتل شاب (19 عاماً)، وإصابة 4 آخرين فجر اليوم الخميس، إثر حادث سير ناتج عن تصادم بين مركبتين في مدينة بيتونيا، غرب رام الله.

وأضاف ارزيقات، أنه تم إبلاغ النيابة العامة بالحادث، فيما باشرت شرطة المرور التحقيق للوقوف على ملابساته.

MENAFN12022026000205011050ID1110730892

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث