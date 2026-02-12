وفاة و4 إصابات بتصادم مركبتين في بيتونيا

403
وفاة و4 إصابات بتصادم مركبتين في بيتونيا
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN-- أعلن الناطق باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات، عن مقتل شاب (19 عاماً)، وإصابة 4 آخرين فجر اليوم الخميس، إثر حادث سير ناتج عن تصادم بين مركبتين في مدينة بيتونيا، غرب رام الله.
وأضاف ارزيقات، أنه تم إبلاغ النيابة العامة بالحادث، فيما باشرت شرطة المرور التحقيق للوقوف على ملابساته.
