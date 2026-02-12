  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وفاة نجمة مسلسل وادي الذئاب - صورة

2026-02-12 02:03:24
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توفيت الممثلة التركية شيڤغا غيريز، التي اشتهرت بدورها في مسلسل "وادي الذئاب"، عن عمر ناهز 56 عاماً، بعد معركة مع مرض السرطان.
وكانت غيريز أعلنت عن إصابتها بمرض السرطان قبل عدة أشهر، وبدء رحلة علاجها، وقالت: لقد بدأت حربنا مع السرطان. سنودّعه بأفضل طريقة بإذن الله.

وكانت الممثلة التركية طلبت من جمهورها الدعاء لها، لكنها توفيت اليوم.





