المستوطنون يهاجمون قرية في الضفة الغربية ويطردون أهلها

2026-02-12 02:03:24
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت قرية الديوك التحتا قرب أريحا في الضفة الغربية تهجير العشرات من سكانها على أيدي مستوطنين إسرائيليين اقتحموا القرية، وهدموا 15 منزلًا من الحجر والصفيح.
وأوضح السكان أن عشرات المستوطنين وصلوا برفقة آليات عسكرية وجرافات، وأجبروا السكان على مغادرة منازلهم قبل الشروع في الهدم، كما نهبوا ممتلكات ومواشي ومركبات الفلسطينيين ومنعوهم من العودة إلى مساكنهم.
وقال أحد المتضررين إن المستوطنين اعتدوا على النساء والأطفال وطردوهم إلى العراء بعد فقدان مساكنهم.
وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال الأشهر الماضية، وفق تقارير حقوقية وإحصاءات فلسطينية.
وقد شهدت الأشهر الأخيرة تصاعدًا في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، والتي تؤدي في حالات كثيرة إلى التهجير القسري في ظل غياب إنفاذ القانون.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" قد أعلن الأسبوع الماضي، استنادًا إلى بيانات تجمعها عدة وكالات أممية، أن الشهر الماضي شهد تهجير ما لا يقل عن 694 فلسطينيًا قسرًا وتشريدهم من منازلهم.
وأوضحت الأمم المتحدة أن عنف المستوطنين تحوّل إلى عامل رئيسي في حالات التهجير القسري بالضفة الغربية.
وبالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين، يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية عمليات تهجير عندما يعمد الجيش الإسرائيلي إلى هدم منازلهم ومنشآتهم بحجة أنها أُقيمت من دون تراخيص.
وفي يناير وحده، سُجّل نزوح 182 فلسطينيًا بسبب عمليات هدم المنازل، بحسب بيانات "أوتشا".
ويعيش في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية التي ضمّتها إسرائيل، أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، مقابل نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
