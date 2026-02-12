  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
فنان لبنانيّ شهير يُوجّه رسالة إلى فضل شاكر... ماذا قال له؟

2026-02-12 02:03:23
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحدث الفنان وائل جسار عن الفيديو الذي انتشر له وهو غاضب خلال حفله في العراق، وقال: "مو قصة ندمان، أنا أوجه تحية لأهل العراق، وأقدّر الشعب العراقي، حصل بعض التقصير في هندسة الصوت بالمسرح، وكان لدي وقت محدود بين حفلتين، لكن قدمت ما استطعت، نحن بشر، وعندما نغضب، فهذا طبيعي إذا شعرنا أن هناك خطأ ما. في بعض الأحيان يمر الفنانون على الأغاني بسرعة، لكن أنا لا أعمل هكذا، أنا صادق مع جمهوري".
وأضاف جسار خلال حلوله ضيفًا على برنامج "المسار": "أرفع القبعة لأصالة، وعمرو دياب، وفضل شاكر، وعمرو دياب ذكي جدًا ويعرف كيف يختار الأغاني، وله 45 سنة في المجال. فضل شخص خلوق جدًا وخجول، وإنسان طيب مستحيل يصدر منه شيء سيئ، وقد ربّى ابنه محمد بشكل جيد جدًا، وأحبه من كل قلبي".


وتابع: "رسالتي لفضل أن يفك الله أسره ويعيده بالسلامة، نحن مشتاقون لسماع أغانيه على المسرح التي تشبهنا".


