صحيفة بريطانية تكشف عن الشخصية التي أزاحت شبح الحرب بين إيران وأمريكا

2026-02-12 02:03:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت "فايننشال تايمز" أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لعب دورًا محوريًا في تخفيف التوتر بين طهران وواشنطن.
أبرزت صحيفة "فايننشال تايمز" الدور الحيوي الذي اضطلع به وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في احتواء الأزمة المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة، عبر جهود وساطة هدفت إلى تجنيب المنطقة اندلاع نزاع مسلح.
وأشارت الصحيفة إلى أن فيدان رصد مرونة غير مسبوقة من واشنطن حيال الملف النووي الإيراني، لا سيما فيما يتعلق بالمطلب الملحّ بوقف طهران الكامل لتخصيب اليورانيوم، الذي ظل لسنوات عقبة رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق.
ونقلت الصحيفة عن فيدان تأكيده أن الولايات المتحدة أعربت عن استعدادها لإعادة النظر في هذا الشرط الجوهري، في خطوة قد تمهّد لتسوية دبلوماسية.
ولفت الوزير التركي إلى أن إيران، بوصفها دولة طرفًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تتمسك بحقها في التخصيب السلمي، ما يجعل المرونة الأميركية عاملًا محوريًا في كسر الجمود.
غير أن فيدان حذّر من مغبة توسيع دائرة المفاوضات لتشمل قضايا أخرى حساسة، كبرنامج طهران للصواريخ الباليستية، معتبرًا أن الإصرار على حل جميع الملفات دفعة واحدة، أو التشدّد في مطالب ثانوية، قد يُفقد الفرصة الدبلوماسية المتاحة ويقود المنطقة إلى حرب جديدة.
وأكد أن كلا الطرفين يُبديان، في الوقت الراهن، نية صادقة للتوصل إلى اتفاق نووي، شرط الحفاظ على مسار تفاوضي واقعي ومحدود الأهداف.
روسيا اليوم


