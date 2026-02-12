صحيفة بريطانية تكشف عن الشخصية التي أزاحت شبح الحرب بين إيران وأمريكا

403
صحيفة بريطانية تكشف عن الشخصية التي أزاحت شبح الحرب بين إيران وأمريكا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت "فايننشال تايمز" أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لعب دورًا محوريًا في تخفيف التوتر بين طهران وواشنطن.
أبرزت صحيفة "فايننشال تايمز" الدور الحيوي الذي اضطلع به وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في احتواء الأزمة المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة، عبر جهود وساطة هدفت إلى تجنيب المنطقة اندلاع نزاع مسلح.
وأشارت الصحيفة إلى أن فيدان رصد مرونة غير مسبوقة من واشنطن حيال الملف النووي الإيراني، لا سيما فيما يتعلق بالمطلب الملحّ بوقف طهران الكامل لتخصيب اليورانيوم، الذي ظل لسنوات عقبة رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق.
ونقلت الصحيفة عن فيدان تأكيده أن الولايات المتحدة أعربت عن استعدادها لإعادة النظر في هذا الشرط الجوهري، في خطوة قد تمهّد لتسوية دبلوماسية.
ولفت الوزير التركي إلى أن إيران، بوصفها دولة طرفًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تتمسك بحقها في التخصيب السلمي، ما يجعل المرونة الأميركية عاملًا محوريًا في كسر الجمود.
غير أن فيدان حذّر من مغبة توسيع دائرة المفاوضات لتشمل قضايا أخرى حساسة، كبرنامج طهران للصواريخ الباليستية، معتبرًا أن الإصرار على حل جميع الملفات دفعة واحدة، أو التشدّد في مطالب ثانوية، قد يُفقد الفرصة الدبلوماسية المتاحة ويقود المنطقة إلى حرب جديدة.
وأكد أن كلا الطرفين يُبديان، في الوقت الراهن، نية صادقة للتوصل إلى اتفاق نووي، شرط الحفاظ على مسار تفاوضي واقعي ومحدود الأهداف.
روسيا اليوم
