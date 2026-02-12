  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
راحت لراغب علامة .. وائل جسار يكشف عن أغنية ندم على رفضها!

2026-02-12 02:03:21
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أوضح المطرب وائل جسار خلال استضافته في برنامج "المسار" مع الإعلامي رودولف هلال على شاشة lbci، أنه مرّ بإحدى المحطات القليلة في مسيرته الفنية التي شعر فيها بالندم، حين عُرضت عليه أغنية لكنه لم يقدمها، لتذهب في النهاية إلى فنان آخر وتحقق نجاحًا كبيرًا.
وخلال الحوار، سأله رودولف هلال: "شو الأغنية اللي كانت لإلك وما أخدتها وراحت لغيرك وندمت عليها؟"، ليجيب وائل جسار: "في أغنية للنجم وصديقي وحبيبي راغب علامة (اللي باعنا خسر دلعنا).. عرضها الملحن محمود خيامي عليّ في البداية".
وعندما سأله المقدّم عن سبب عدم تقديمه للأغنية، قال جسار موضحًا: "كانت أبطأ.. ما شفتها يعني بصراحة، وحتى ما فكرت إن هيدا اللون يمكن بيلبقلي أو شي"، ليتابع رودولف هلال مستفسرًا: "كيف كانت أبطأ؟"، فيرد جسار شارحًا وجهة نظره: "يعني كانت أبطأ في اللحن، وأنا ما شفتها إن لازم بالتوزيع ممكن نعمل شي تاني، بس لأ راغب أداها بشكل كتير رائع وكسرت الدنيا".


