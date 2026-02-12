بديل للحقن.. جلّ ذكي يعيد السكر لطبيعته دون وخز الإبر

MENAFN - Al-Bayan) "> في خطوة تمهد الطريق لإعطاء مريض السكري جرعة الأنسولين من دون وخز الإبر، نجح العلماء معملياً في اختبار جل على الحيوانات قادر على توصيل الأنسولين بكفاءة وفعالية، ويعيد مستويات السكر في الدم إلى طبيعتها.

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة Nature في نوفمبر أن الجلّ المستخدم يُعيد مستويات السكر في الدم إلى طبيعتها لدى الفئران والخنازير المصابة بالسكري في غضون ساعة إلى ساعتين من استخدامه، ثمّ تبقى مستويات السكر في دم الحيوانات ضمن المعدل الطبيعي لمدة 12 ساعة تقريبًا.

تُضاهي سرعة مفعول الجل وتأثيراته طويلة الأمد فعالية حقن الأنسولين القاعدي، التي تُوفر جرعة ثابتة تُثبّت مستوى السكر في الدم بين الوجبات وطوال الليل.

ويُستخدم هذا الجل عادةً مع الأنسولين سريع المفعول الذي يُستخدم قبل الوجبات أو أثنائها أو بعدها مباشرةً للسيطرة على الارتفاعات الحادة في مستوى السكر في الدم الناتجة عن تناول الطعام.

قال سوتشيتان بال ، الأستاذ المشارك ورئيس مختبر المواد الحيوية في المعهد الهندي للتكنولوجيا بهيلاي، إن الجل "أنيق من الناحية الميكانيكية مع ذلك، لا يزال الأمر في طور التجربة".

وأوضح وفق موقع لايف ساينس أن الجل لم يُختبر إلا على الفئران والخنازير، وليس على البشر، وقد يختلف سلوك جلد الإنسان - الذي يتفاوت في سمكه ومحتواه من الدهون ودرجة حموضته - عن جلد الحيوانات.

وقد أثبتت التجارب في فئران مصابة بالسكري، خفّض الجل مستوى السكر خلال ساعة وحافظ عليه طبيعياً لمدة 12 ساعة، لكن بجرعة مرتفعة.

أما في الخنازير، فقد نجحت جرعة أقل في إعادة السكر إلى مستواه الطبيعي دون تهيّج الجلد.

قد يساهم هذا الجل في مساعدة المرضى الذين يخشون الإبر، ويُستخدم بديلًا للأنسولين طويل المفعول، لكنه لا يصلح للحالات الطارئة بسبب بطء امتصاصه.

كما يعمل الباحثون على توظيف التقنية لنقل أدوية أخرى مثل أوزمبيك.

ورغم النتائج الواعدة، يحذّر الخبراء من الحاجة إلى دراسات طويلة الأمد لضمان السلامة والتحكم في الجرعات، وإج