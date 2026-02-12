ترامب بعد الاجتماع مع نتنياهو: المفاوضات مع إيران ستستمر

MENAFN - Al-Bayan) ">شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يضمن "لا أسلحة نووية ولا صواريخ".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفوكس بيزنس إن اتفاقاً جيداً مع إيران يعني "لا أسلحة نووية، لا صواريخ"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقال أيضا لأكسيوس إنه يدرس إرسال مجموعة حاملة طائرات ثانية في إطار التعزيزات ‌الكبيرة للقوات الأمريكية قرب إيران.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن إسرائيل تشعر بالقلق من احتمال أن تسعى الولايات المتحدة إلى إبرام اتفاق نووي ‌محدود لا يتضمن وضع قيود على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أو إنهاء دعم الجمهورية الإسلامية للجماعات المسلحة الموالية لها أو المتحالفة معها مثل حركة "حماس" و"حزب الله"، وحث مسؤولون ‌إسرائيليون الولايات المتحدة على عدم الثقة بوعود إيران.

وترفض إيران هذه المطالب وتقول إن ‌محادثات يوم الجمعة ركزت فقط على القضايا النووية.

وقال مكتب نتنياهو في بيان عقب محادثات اليوم الأربعاء "شدد رئيس الوزراء على الاحتياجات الأمنية لدولة إسرائيل في سياق المفاوضات، واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق الوثيق والتواصل".

وذكر أحد المصادر أن الزعيمين ربما بحثا أيضا احتمال القيام بعمل عسكري في حالة فشل ​الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت إيران إنها مستعدة ‌لمناقشة فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، لكنها استبعدت ربط ​هذه المسألة بالصواريخ.

وقال علي شمخاني مستشار الزعيم الأعلى الإيراني اليوم الأربعاء "قدرات الجمهورية ⁠الإسلامية الصاروخية غير قابلة للتفاوض".

وظهر ترامب ونتنياهو وهما يتصافحان في صورة نشرتها السفارة الإسرائيلية، وعلى عكس الزيارات السابقة للبيت الأبيض، لم يُسمح للصحفيين بدخول المكتب البيضاوي، ولم يُعرف حتى الآن السبب وراء معاملة نتنياهو بهذا القدر من التحفظ.