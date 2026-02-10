زراعة المفرق: المدارس الحقلية تعزز الأمن الغذائي واستغلال الموارد

زراعة المفرق: المدارس الحقلية تعزز الأمن الغذائي واستغلال الموارد
وقال رئيس قسم الإرشاد الزراعي في المديرية، المهندس طارق النوافلة، إن هذه المدارس دعمت شريحة واسعة من مزارعي الخضار والفواكه ومربي الثروة الحيوانية في المفرق، من خلال الجمع بين الممارسة العملية والملاحظة المباشرة والمحاضرات التثقيفية.
وأضاف النوافلة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، أن للمدارس الحقلية أثر إيجابي ملموس في تحقيق أهدافها، المتمثلة في زيادة الوعي ورفع كفاءة المزارعين في إدارة المحاصيل والثروة الحيوانية، عبر اعتماد الزراعات الذكية مناخيا، وتحسين الإنتاجية والجودة باستخدام الممارسات الزراعية الجيدة، وتقليل التكاليف من خلال الاستخدام الأمثل للأسمدة والمياه والمبيدات.
