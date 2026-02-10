  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
زراعة المفرق: المدارس الحقلية تعزز الأمن الغذائي واستغلال الموارد

2026-02-10 03:15:03
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت مديرية الزراعة في محافظة المفرق أن المدارس الحقلية وبرامج التصنيع الغذائي ساهمت بشكل فعال في استغلال الموارد الزراعية بكفاءة، وتعزيز الأمن الغذائي في المحافظة.


وقال رئيس قسم الإرشاد الزراعي في المديرية، المهندس طارق النوافلة، إن هذه المدارس دعمت شريحة واسعة من مزارعي الخضار والفواكه ومربي الثروة الحيوانية في المفرق، من خلال الجمع بين الممارسة العملية والملاحظة المباشرة والمحاضرات التثقيفية.


وأضاف النوافلة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، أن للمدارس الحقلية أثر إيجابي ملموس في تحقيق أهدافها، المتمثلة في زيادة الوعي ورفع كفاءة المزارعين في إدارة المحاصيل والثروة الحيوانية، عبر اعتماد الزراعات الذكية مناخيا، وتحسين الإنتاجية والجودة باستخدام الممارسات الزراعية الجيدة، وتقليل التكاليف من خلال الاستخدام الأمثل للأسمدة والمياه والمبيدات.

