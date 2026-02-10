الجامعة الأردنيّة بلا مديونيّة في موازنة 2026

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، اليوم الثلاثاء، أن موازنة الجامعة للعام 2026 شهدت تحسنا ماليا أفضى إلى انعدام المديونية تماما.



وبحسب بيان عن الجامعة، يأتي هذا الإنجاز كحصاد لنهج مؤسسي صارم اتبعته الجامعة في تحسين كفاءة الإنفاق، وتبني سياسات مالية مرنة ومبتكرة.



وأشارت الجامعة إلى أن ما يمنح هذا الإنجاز المالي أهمية استثنائية، هو تحقيقه في الوقت الذي تمضي فيه الجامعة بقوة في تنفيذ مشروعها الضخم لتحديث البنية التحتية إنشائيا وتقنيا، والذي شارف على الانتهاء، إضافة إلى مشاريع التحديث التقني والرقمي لمواكبة متطلبات العصر.



وأشار عبيدات إلى أنه رغم الارتفاع الملحوظ في النفقات الرأسمالية الموجهة لإعادة تأهيل الحرم الجامعي، وتنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة، وتوسع الجامعة في برنامج التعيين والإيفاد النوعي لرفد كادرها الأكاديمي بأفضل الخبرات العالمية، إلا أن الموازنة واصلت تعافيها وتحسنها المطرد.