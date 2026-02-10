الجامعة الأردنيّة بلا مديونيّة في موازنة 2026

الجامعة الأردنيّة بلا مديونيّة في موازنة 2026
وبحسب بيان عن الجامعة، يأتي هذا الإنجاز كحصاد لنهج مؤسسي صارم اتبعته الجامعة في تحسين كفاءة الإنفاق، وتبني سياسات مالية مرنة ومبتكرة.
وأشارت الجامعة إلى أن ما يمنح هذا الإنجاز المالي أهمية استثنائية، هو تحقيقه في الوقت الذي تمضي فيه الجامعة بقوة في تنفيذ مشروعها الضخم لتحديث البنية التحتية إنشائيا وتقنيا، والذي شارف على الانتهاء، إضافة إلى مشاريع التحديث التقني والرقمي لمواكبة متطلبات العصر.
وأشار عبيدات إلى أنه رغم الارتفاع الملحوظ في النفقات الرأسمالية الموجهة لإعادة تأهيل الحرم الجامعي، وتنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة، وتوسع الجامعة في برنامج التعيين والإيفاد النوعي لرفد كادرها الأكاديمي بأفضل الخبرات العالمية، إلا أن الموازنة واصلت تعافيها وتحسنها المطرد.
