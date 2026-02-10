  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مصادر رسمية تتوقع صرف الرواتب قبل رمضان

2026-02-10 03:14:55
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - توقعت مصادر رسمية إمكانية صرف رواتب القطاع العام وتحويلها إلى البنوك قبل موعدها الرسمي، وذلك تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.


وأوضحت المصادر في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أنه لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن بشأن تبكير موعد صرف الرواتب قبل رمضان.

ويأتي هذا التوجه في إطار منح المواطنين فرصة أكبر للاستعداد للشهر الفضيل وشراء احتياجاتهم الأساسية ، بحسب المصادر.


وأكدت المصادر أنه في حال عدم إقرار المقترح بشكل رسمي، فإن صرف الرواتب سيبقى ضمن الموعد المعتاد المعتمد شهريًا.


ويُنتظر صدور أي إعلان رسمي من الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة لحسم القرار بشكل نهائي.

