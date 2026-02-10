الغذاء والدواء تغلق مصنع تعبئة تمور غير مرخص

403
الغذاء والدواء تغلق مصنع تعبئة تمور غير مرخص
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلقت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء أحد مصانع تعبئة التمور نتيجة لعدم حصوله على التراخيص اللازمة من المؤسسة.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أنه تبين بالكشف الميداني تدني مستوى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة واشتراطات النظافة ، مشيرة إلى ضبط بطاقات بيان بعضها لا يحمل اسم المصنع.
وأضافت المؤسسة أن كوادرها تحفظت على كمية من التمور منتهية الصلاحية بلغت 5 أطنان تمهيدًا لإتلافها، كما باشرت بإحالة القائمين على المشغل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
ودعت المؤسسة المواطنين الى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.
