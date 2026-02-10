  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الغذاء والدواء تغلق مصنع تعبئة تمور غير مرخص

الغذاء والدواء تغلق مصنع تعبئة تمور غير مرخص

2026-02-10 03:14:54
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلقت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء أحد مصانع تعبئة التمور نتيجة لعدم حصوله على التراخيص اللازمة من المؤسسة.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أنه تبين بالكشف الميداني تدني مستوى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة واشتراطات النظافة ، مشيرة إلى ضبط بطاقات بيان بعضها لا يحمل اسم المصنع.
وأضافت المؤسسة أن كوادرها تحفظت على كمية من التمور منتهية الصلاحية بلغت 5 أطنان تمهيدًا لإتلافها، كما باشرت بإحالة القائمين على المشغل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
ودعت المؤسسة المواطنين الى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.

MENAFN10022026000208011052ID1110723435

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث