العميد أبو زيد يوجه رسالة شكر لولي العهد على زيارته لمنزله ولقائه ممثلين ووجهاء عن لواء سحاب

الوكيل الإخباري- وجه العميد المتقاعد خالد عوض أبو زيد، رسالة شكر وتقدير لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على زيارته لمنزله ولقائه ممثلين ووجهاء عن لواء سحاب.

وقال أبو زيد في الرسالة، التي نشرها عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، "هذه اللفتة التي تؤكد على مكانة لواء سحاب العز، سحاب التي قدمت الشهداء في سبيل الوطن، ولم تحد عن العهد، وستبقى دومًا كما عهدتموها سيدي، مع الوطن وقائد الوطن جلالة سيدي ومولاي الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه".

وتاليا نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، على لفتته الهاشمية الكريمة بزيارته لمنزلي ولقائه أهلي وعزوتي ووجهاء وممثلي عن جميع لواء سحاب العز كما وصفتها يا سيدي.

فمن القلب الشكر والتقدير والامتنان والحب، لكم سيدي سمو ولي العهد على هذه اللفتة الهاشمية الكريمة، التي زادتني وأهلي أبناء وبنات لواء سحاب العز جميعًا فخرًا واعتزازًا كبيرًا وأنارت في قلوبنا نورًا وبهجةً لا تنطفئ.

هذه اللفتة التي تؤكد على مكانة لواء سحاب العز، سحاب التي قدمت الشهداء في سبيل الوطن، ولم تحد عن العهد، وستبقى دومًا كما عهدتموها سيدي، مع الوطن وقائد الوطن جلالة سيدي ومولاي الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

فزيارتكم لنا سيدي ليست مجرد لقاء فقط بل رسالة وفاء وعرفان، تجسد وتؤكد على النهج الهاشمي القائم والحريص على التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع لهم، وتبادل الأفكار ومناقشة كل ما يهم المواطنين، لرفعة الأردن الغالي.

كما أن لها في وجداني أثر خاص فهي رسالة تقدير وإعتزاز، من لدن سمو ولي العهد؛ لي ولرفاقي في السلاح وإخواني الذين خدمت معهم في القوات المسلحة الجيش العربي على وجه عام وفي صفوف النشامى، أسود البلاط الحرس الملكي الخاص على وجه خاص، أخواني الذين تعلمت منهم ورافقتهم بمسيرتي العسكرية، والتي نذرنا فيها أنفسنا منذ أن أدينا القسم أن نبقى مخلصين للوطن وقائد الوطن، ولله الحمد أخلصنا القسم وسنبقى له مخلصين.

وستظل هذه الزيارة يا سيدي محفورة في القلوب محط فخر واعتزاز لنا في لواء سحاب العز وسنظل بعون الله متمسكين بالعهد والوعد، أوفياء للوطن وقيادته الحكيمة بقيادة مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني المعظم وولي عهده الأمين حفظكم الله ورعاكم.

فشكرًا لكم سيدي من القلب، حللتم أهلًا ووطئتم سهلًا بين أهلك وعزوتك في سحاب العز.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

العميد المتقاعد الدكتور خالد عوض ابو زيد