  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الغذاء والدواء تحيل مقصفًا مدرسيًا إلى الجهات القضائية - صور

الغذاء والدواء تحيل مقصفًا مدرسيًا إلى الجهات القضائية - صور

2026-02-10 03:14:46
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أحالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أحد المقاصف المدرسية في الزرقاء إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، وذلك نتيجة عدم الحصول على التراخيص اللازمة للمطبخ، إضافة إلى بيع مواد غير مسموح بها في مقصف المدرسة من بينها البرغر والزنجر والسجق.
وبينت المؤسسة في بيان صحفي، أن هذه الإجراءات جاءت ضمن الحملة الرقابية على مقاصف المدارس، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وذلك من خلال جولات رقابية دورية مشتركة تنفذ بالتعاون مع وزارة الصحة ومديرية التربية والتعليم تشمل مقاصف جميع مدارس المملكة.
ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى أو استفسارات من خلال خط الشكاوى المجاني (117114)، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected] )، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000).













MENAFN10022026000208011052ID1110723433

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث