الغذاء والدواء تغلق مشغلًا غير مرخص لتعبئة وتغليف العصائر الرمضانية

2026-02-10 03:14:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلقت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء مشغلًا غير مرخص لتعبئة وتغليف العصائر الرمضانية، في إربد لواء بني كنانة (ملكا).
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أن المشغل غير مستوفٍ للاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة، مضيفة أن كوادرها تحفظت على كمية من العصائر قدرت بنحو 450 لترًا تمهيدًا لإتلافه، كما باشرت بإحالة القائمين على المشغل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
ودعت المؤسسة المواطنين الى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.

