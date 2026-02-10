وزارة النقل: قرار منع دخول الشاحنات الأجنبية إلى سوريا لا يؤثر على حركة الترانزيت

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
وزارة النقل: قرار منع دخول الشاحنات الأجنبية إلى سوريا لا يؤثر على حركة الترانزيت
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكّد الناطق باسم وزارة النقل محمد الدويري، الثلاثاء، أن القرار السوري بمنع دخول الشاحنات الأجنبية إلى سوريا لم يؤثر في حركة الترانزيت، وأن الشاحنات الأردنية مستمرة بالعمل بنظام "باك تو باك".
وقال الدويري إنّ القرار شأن داخلي سوري، وإن التواصل مستمر مع الجانب السوري للسماح بدخول الشاحنات.
وأوضح أن الجانب السوري لم يصدر قرارًا حتى الآن بالسماح بدخول الشاحنات الأجنبية، أو باستثناء الشاحنات الأردنية من القرار.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment