وزارة النقل: قرار منع دخول الشاحنات الأجنبية إلى سوريا لا يؤثر على حركة الترانزيت

2026-02-10 03:14:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكّد الناطق باسم وزارة النقل محمد الدويري، الثلاثاء، أن القرار السوري بمنع دخول الشاحنات الأجنبية إلى سوريا لم يؤثر في حركة الترانزيت، وأن الشاحنات الأردنية مستمرة بالعمل بنظام "باك تو باك".


وقال الدويري إنّ القرار شأن داخلي سوري، وإن التواصل مستمر مع الجانب السوري للسماح بدخول الشاحنات.


وأوضح أن الجانب السوري لم يصدر قرارًا حتى الآن بالسماح بدخول الشاحنات الأجنبية، أو باستثناء الشاحنات الأردنية من القرار.

MENAFN10022026000208011052ID1110723431

