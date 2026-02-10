الغذاء والدواء تغلق مخبزًا في أحد المولات لوجود حشرات - صور

403
الغذاء والدواء تغلق مخبزًا في أحد المولات لوجود حشرات - صور
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلقت كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء مخبزًا في أحد مراكز التسوق الكبرى "المولات" في العاصمة عمان؛ وذلك نتيجة رصد وجود حشرات.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أن الكشف الميداني على المخبز أظهر تدني مستوى الالتزام باشتراطات النظافة، مشيرة إلى أنها باشرت بإحالة القائمين على المخبز إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
ودعت المؤسسة المواطنين الى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.
