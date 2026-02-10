  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الغذاء والدواء تغلق مخبزًا في أحد المولات لوجود حشرات - صور

2026-02-10 03:14:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلقت كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء مخبزًا في أحد مراكز التسوق الكبرى "المولات" في العاصمة عمان؛ وذلك نتيجة رصد وجود حشرات.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أن الكشف الميداني على المخبز أظهر تدني مستوى الالتزام باشتراطات النظافة، مشيرة إلى أنها باشرت بإحالة القائمين على المخبز إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
ودعت المؤسسة المواطنين الى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.










