مصر.. تحرك عاجل للنيابة العامة بعد الإساءة لشيخ الأزهر

خبرني - كلف النائب العام المصري المستشار محمد شوقي بفتح تحقيق عاجل في الواقعة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بظهور محتوى منسوب زورا إلى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات ستتناول إنشاء وإدارة صفحات ومجموعات وهمية تنتحل صفة شيخ الأزهر، وتنشر محتوى منسوبا إليه دون وجه حق، تضمن إساءات وتضليلاً للرأي العام وإضرارا بالمؤسسة الأزهرية.

وكلف النائب العام نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمباشرة التحقيقات، وفحص المستندات والروابط الإلكترونية المتداولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء نتائج التحريات والتحقيقات.

وتأتي هذه الواقعة في إطار الجهود المستمرة لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف شخصيات عامة ومؤسسات الدولة، وتعدد النيابة العامة منذ سنوات العديد من القضايا المماثلة التي انتهت بإحالة متهمين إلى المحاكمة بتهم انتحال صفة، نشر أخبار كاذبة، والإضرار بالوحدة الوطنية.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت مصر زيادة ملحوظة في عمليات انتحال صفة شخصيات دينية وعامة بارزة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عبر إنشاء صفحات وهمية تحمل أسماء وصور الإمام الأكبر شيخ الأزهر، أو رموز دينية وسياسية أخرى.

وتهدف هذه الصفحات غالبا إلى نشر محتوى مثير للجدل أو مسيء أو مضلل، سواء لأغراض سياسية، طائفية، ابتزاز، أو حتى لجمع تفاعل ومتابعين بسرعة، وقد تسبب ذلك في إحراج مؤسسات الدولة والأزهر الشريف، وأثار غضباً شعبياً متكررا.

ومنذ عام 2020 تقريبا أصبحت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال والتي تتبع النائب العام هي الجهة المختصة بالتحقيق في معظم هذه القضايا، لأنها تندرج تحت جرائم تقنية المعلومات، انتحال الصفة، والإضرار بالأمن القومي أو المؤسسات الرسمية.