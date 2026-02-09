تفاصيل جديدة في لغز وفاة ضابط مخابرات أرعب إسرائيل داخل زنزانته

خبرني - ظلت قضية "السجين المجهول" لسنوات تثير الفضول في أروقة الرقابة العسكرية الإسرائيلية نظرا للتكتم الشديد الذي أحاط بالملف.

بعد صمت دام سنوات على وفاة الضابط الشاب داخل زنزانته في عام 2021، سمح أخيرا برفع الستار عن جزء من الحقيقة.

وكشفت السلطات الإسرائيلية عن هوية "الجندي المجهول" حيث أكدت أنه نقيب خدم في "الوحدة 8200" ويدعى تومر إيغس، وقد انتهى به المطاف جثة هامدة في سجن عسكري.

ولم يكن تومر إيغس ضابطا عاديا، إذ عرف من قِبل زملائه وقادته بأنه "نابغة حاسوب"، حيث أنهى دراسته الجامعية في علوم الحاسوب بتفوق حين كان في مرحلة المراهقة.

انضم إيغس إلى النخبة التكنولوجية في الاستخبارات العسكرية، حيث عهد إليه بمهام حساسة تتعلق بالأمن السيبراني والعمليات السرية العابرة للحدود.

وبحسب صحيفة "إسرائيل هيوم"، ولد إيغس في 15 أكتوبر 1996 بمدينة حيفا وتوفي في 17 مايو 2021 داخل السجن العسكري، في ظروف لم تكشف طبيعتها حتى الآن.

وأشارت مصادر عبرية إلى أن إيغس كان يعد من أبرز الكفاءات الشابة في مجال الحاسوب إذ حصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب من جامعة حيفا، وخدم ضابطا في الوحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية.

تمتع إيغس بقدرات متقدمة في أمن المعلومات وتحليل الإشارات وتطوير البرمجيات، كما كان يتقن العبرية والإنجليزية بطلاقة، إضافة إلى إلمامه بالإسبانية والروسية والفارسية.

انضم إلى سلاح الاستخبارات في مارس 2016 ونال عدة شهادات تقدير، وكان ضمن فريق حاز جائزة الأمن الإسرائيلية.

ما الذي اقترفه إيغس ؟

ألقي القبض على إيغس في سبتمبر 2020 بعد الاشتباه بتورطه في مخالفات أمنية خطرة تتعلق بـ"تعريض الأمن للخطر"، حيث خضع لتحقيقات من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك'، وقضى نحو 10 شهور في السجن قبل وفاته.

وفي ذلك التاريخ انقلبت حياة إيغس رأسا على عقب حيث اعتقل سرا، ووجهت إليه اتهامات وصفت بأنها "الأخطر في تاريخ الجهاز".

ورغم أن الرقابة العسكرية لا تزال تفرض حظرا على تفاصيل الجرم، إلا أن التصريحات الرسمية لمحت إلى تجاوز فردي كاد أن يكشف أسرارا عملياتية وجودية لإسرائيل.

واللافت في قضية إيغس هو تأكيد السلطات أنه لم يعمل لحساب جهة أجنبية أو بدافع مالي، بل كان دافعه شخصيا وأيديولوجيا غير مفهوم تماما، ما جعل القضية أكثر تعقيدا.

هل وضع حدا لحياته أم..؟

في 16 مايو 2021، وجد تومر ميتا في زنزانته بسجن نفيه تسيدك الخاضع لحراسة مشددة.

وأفادت قناة "i24news" بأن المدعية العسكرية العامة السابقة اللواء يفعات تومر يروشالمي، أنهت في فبراير 2025 الرأي القانوني النهائي بشأن القضية، مشيرة إلى أن الوفاة نتجت عن سلسلة إخفاقات عميقة وسلوك مهمل من عدة جهات، إلى جانب متابعة طبية غير كافية.

وأكدت النيابة العسكرية استنادا إلى تقارير الطب الشرعي وآراء خبراء طبيين، أنه لا يمكن الجزم بأن إيغس أقدم على الانتحار لعدم وجود مؤشرات على اكتئاب أو تغير سلوكي سابق، أو أي تصرف غير اعتيادي في تسجيلات المراقبة.