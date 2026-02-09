إيران.. الأمن يعتقل رئيسة (جبهة الإصلاحات) آذر منصوري

خبرني - اعتقل الأمن الإيراني رئيسة "جبهة الإصلاحات" آذر منصوري، والقيادي في الجبهة إبراهيم أصغرزاده، والناشط محسن أمين زاده.

وقال مدعي عام طهران إنه تم توقيف 4 أشخاص واستدعاء عدد آخر من العناصر السياسية البارزة الداعمة لإسرائيل والولايات المتحدة للتحقيق.

وذكر المدعي العام أن الأحداث الإرهابية التي وقعت في شهر يناير داخل البلاد والتي أثبتت من حيث شكل ونوع العمليات وجود ارتباط عملي وعملياتي بالكيان الصهيوني والأجهزة الاستكبارية المعادية، كانت تقف خلفها شبكة تنظيمية وإعلامية وتبريرية عملت من وراء الكواليس وفي الفضاء الافتراضي ومن خلال نشاط تنظيمي واسع، بهدف تلميع وتبرير الأعمال العنيفة والإرهابية، وكذلك التأثير على الأمن الداخلي للبلاد.

وأفاد بأنه وبناء على الرصد الدقيق الذي أُجري في الفضاء الافتراضي، وتحليل السلوك العملي لبعض العناصر السياسية البارزة في بعض التيارات السياسية، وضع مدعي عام طهران النظر في ملفات هؤلاء الأشخاص ضمن جدول أعمال خاص.

وأكد المدعي العام أن الأشخاص المعنيين قاموا في خضم التهديدات العسكرية الأمريكية وتهديدات تل أبيب، بتنظيم وقيادة أنشطة تنظيمية واسعة بهدف الإخلال بالأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد.

وأشار إلى أنهم بذلوا أثناء وقوع الأحداث في يناير، أقصى جهودهم لتبرير أعمال العناصر الإرهابية المنفذة على الأرض.

وأوضح أنه وبأمر من الادعاء العام لطهران، وُضع هذا التيار قيد الرصد والتعقب الدقيقين وتم التعرف على الأفراد الموجودين في هذه الحلقة ودراسة سلوكهم بدقة، ووضعهم تحت المراقبة الاستخبارية.

ولفت إلى أنه وبعد استكمال مسار التحقيق في طبيعة عمل ونشاط هذا التيار المرتبط بحزب سياسي، تم توقيف العناصر النشطة التي كانت تعمل لصالح إسرائيل والولايات المتحدة وعددهم 4 أربعة.

وأكد مدعي عام طهران أن هذه الحلقة مكوّنة من عناصر متطرفة عملت على تحريض الأجواء الداخلية في البلاد، ومن خلال توجيه الاتهامات ونشر مواقف غير صحيحة ضد الدولة، سعت إلى تقويض الوحدة الوطنية.

ووفق وكالة "فارس" يواجه المعتقلون تهم "استهداف الوحدة الوطنية، ومعارضة الدستور، والتنسيق مع دعاية العدو، والترويج للاستسلام، وتشتيت الجماعات السياسية، وإنشاء آليات تخريبية سرية".

وفي السياق، أكد رئيس السلطة القضائية في إيران لوكالة "فارس"، أنه لن يتم إدراج المتهمين والمدانيين في أعمال الشغب الأخيرة بقوائم العفو.

واندلعت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر 2025 على خلفية انخفاض قيمة العملة الوطنية وتطورت لاحقا إلى مواجهات أوسع.

وبلغت الاحتجاجات ذروتها بعد دعوات وتحريض رضا بهلوي نجل الشاه الإيراني المخلوع.

واتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بتنظيم الاضطرابات، وأعلنت في 12 يناير 2026 السيطرة على الوضع.