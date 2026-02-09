حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت امرأة وطفلين.

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت امرأة وطفلين.
وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ستة مواطنين في محافظة الخليل.
وأفادت مصادر امنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل المواطنين، محمود سامر عويضات، وعبد الناصر ثائر حلايقة، وإسماعيل محمد علي حلايقه، ومن مدينة الخليل اعتقلت الشاب عدي ياسر أبو تركي، ومن مخيم الفوار جنوب الخليل اعتقلت الشاب أيمن دعدرة، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.
بدوره، ذكر الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر شمال الخليل محمد عوض، أن قوات الاحتلال داهمت احياء البقعة والبياضة والمنطقة الصناعية على طريق صافا في البلدة، واقتحم جنود الاحتلال عددا من منازل المواطنين مستخدمين الكلاب البوليسية في عملية تفتيش المنازل وتحطيم أبواب وأثاث ومقتنيات المواطنين داخل المنازل واعتقلت الطفل محمود ربحي احمد اخليل (15 عاما).
كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.
وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 3 مواطنين خلال اقتحامها حي الطيرة في مدينة رام الله، وقرية الطيبة، شرق رام الله.
وأفادت مصادر أمنية، بأن الاحتلال اعتقل المواطنة وفاء يوسف أبو غلمي، بعد مداهمة منزلها في حي الطيرة، فيما اعتقلت قوة من جيش الاحتلال الشقيقين رائف ورمزي عبد الله خوري، بعد مداهمة منزليهما في قرية الطيبة.
وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، عدداً من المواطنين من بلدة يعبد جنوب جنين.
وقال نادي الأسير في جنين: إن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة بين المواطنين بعد اقتحام البلدة فجر اليوم ومداهمة عدداً من المنازل، وقد عرف من المعتقلين نورس قبها، يزيد أبو عابد، فارس حرز الله، وفراس قبها، وأرود أبو بكر، وصالح عبادي، وإسلام حمارشة.
