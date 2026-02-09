حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت امرأة وطفلين.

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات /PNN- نفذ جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في محافظات مختلفة من الضفة الغربية في اطار اعتداءاته المتواصلة تخللتها تحطيم أبواب وأثاث ومقتنيات المواطنين داخل المنازل

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ستة مواطنين في محافظة الخليل.

وأفادت مصادر امنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل المواطنين، محمود سامر عويضات، وعبد الناصر ثائر حلايقة، وإسماعيل محمد علي حلايقه، ومن مدينة الخليل اعتقلت الشاب عدي ياسر أبو تركي، ومن مخيم الفوار جنوب الخليل اعتقلت الشاب أيمن دعدرة، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

بدوره، ذكر الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر شمال الخليل محمد عوض، أن قوات الاحتلال داهمت احياء البقعة والبياضة والمنطقة الصناعية على طريق صافا في البلدة، واقتحم جنود الاحتلال عددا من منازل المواطنين مستخدمين الكلاب البوليسية في عملية تفتيش المنازل وتحطيم أبواب وأثاث ومقتنيات المواطنين داخل المنازل واعتقلت الطفل محمود ربحي احمد اخليل (15 عاما).

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 3 مواطنين خلال اقتحامها حي الطيرة في مدينة رام الله، وقرية الطيبة، شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، بأن الاحتلال اعتقل المواطنة وفاء يوسف أبو غلمي، بعد مداهمة منزلها في حي الطيرة، فيما اعتقلت قوة من جيش الاحتلال الشقيقين رائف ورمزي عبد الله خوري، بعد مداهمة منزليهما في قرية الطيبة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، عدداً من المواطنين من بلدة يعبد جنوب جنين.

وقال نادي الأسير في جنين: إن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة بين المواطنين بعد اقتحام البلدة فجر اليوم ومداهمة عدداً من المنازل، وقد عرف من المعتقلين نورس قبها، يزيد أبو عابد، فارس حرز الله، وفراس قبها، وأرود أبو بكر، وصالح عبادي، وإسلام حمارشة.