إسرائيل تخطف قياديا في الجماعة الإسلامية في لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) جنوب لبنان /PNN/ قالت الجماعة الإسلامية في لبنان ان قوة إسرائيلية توغلت بعد منتصف الليل إلى داخل بلدة الهبارية في منطقة العرقوب جنوب لبنان حيث قامت بخطف القيادي في الجماعة الإسلامية عطوي عطوي.

واضافت الجماعة الإسلامية في لبنان انها تحمل قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أي أذى يلحق بالأسير مسؤول الجماعة في منطقة حاصبيا ومرجعيون عطوي عطوي.

وطالبت الجماعة الإسلامية في لبنان الدولة اللبنانية بالضغط على الجهات الراعية لوقف الأعمال العدائية للعمل على إطلاق سراح الأسير عطوي عطوي وكل الأسرى ووقف كافة الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي والسيادة اللبنانية.