  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إسرائيل تخطف قياديا في الجماعة الإسلامية في لبنان

إسرائيل تخطف قياديا في الجماعة الإسلامية في لبنان

2026-02-09 02:03:46
(MENAFN- Palestine News Network ) جنوب لبنان /PNN/ قالت الجماعة الإسلامية في لبنان ان قوة إسرائيلية توغلت بعد منتصف الليل إلى داخل بلدة الهبارية في منطقة العرقوب جنوب لبنان حيث قامت بخطف القيادي في الجماعة الإسلامية عطوي عطوي.

واضافت الجماعة الإسلامية في لبنان انها تحمل قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أي أذى يلحق بالأسير مسؤول الجماعة في منطقة حاصبيا ومرجعيون عطوي عطوي.

وطالبت الجماعة الإسلامية في لبنان الدولة اللبنانية بالضغط على الجهات الراعية لوقف الأعمال العدائية للعمل على إطلاق سراح الأسير عطوي عطوي وكل الأسرى ووقف كافة الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي والسيادة اللبنانية.

MENAFN09022026000205011050ID1110713539

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث