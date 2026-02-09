إسرائيل تخطف قياديا في الجماعة الإسلامية في لبنان

إسرائيل تخطف قياديا في الجماعة الإسلامية في لبنان
واضافت الجماعة الإسلامية في لبنان انها تحمل قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أي أذى يلحق بالأسير مسؤول الجماعة في منطقة حاصبيا ومرجعيون عطوي عطوي.
وطالبت الجماعة الإسلامية في لبنان الدولة اللبنانية بالضغط على الجهات الراعية لوقف الأعمال العدائية للعمل على إطلاق سراح الأسير عطوي عطوي وكل الأسرى ووقف كافة الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي والسيادة اللبنانية.
