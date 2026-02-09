مصلحة السجون الإسرائيلية تبدأ التحضير لتنفيذ أحكام الإعدام بحق أسرى فلسطينيين

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN/ بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة الاستعداد لتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المدانين بعمليات مسلحه، بعد المصادقة عليه في القراءة الأولى.

ووفق ما كشفته القناة 13 الإسرائيلية، تتضمن الخطة إنشاء منشأة خاصة لتنفيذ الأحكام، ووضع بروتوكولات وإجراءات قانونية وتنظيمية، إلى جانب تدريب الطواقم المختصة، والاستفادة من تجارب دول تطبق عقوبات مماثلة، في إطار التحضير العملي لتفعيل القانون في حال إقراره نهائيا.

وفقا للخطة التي تعمل مصلحة السجون الإسرائيلية على إعدادها، سيتم إنشاء مجمع منفصل لتنفيذ أحكام الإعدام، يطلق عليه في النظام الأمني الإسرائيلي اسم "الميل الأخضر الإسرائيلي".

وبحسب التفاصيل، ستنفذ الأحكام عبر شنق المحكوم عليهم، على أن يقوم ثلاثة حراس بالضغط على زر التنفيذ في وقت واحد.

كما ستشكل الفرق المكلفة بالمهمة على أساس التطوع فقط، وسيخضع الحراس لتدريبات متخصصة. وتقرر أن ينفذ الحكم خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من صدور القرار القضائي النهائي.

بحسب مصادر مطلعة، من المقرر أن يطبق القانون في مرحلته الأولى على المدانين من عناصر وحدات النخبة الضالعة في أحداث طوفان الأقصى بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، على أن يوسع لاحقا ليشمل المدانين بارتكاب هجمات خطيرة في الضفة الغربية.

وفي إطار التحضيرات، من المتوقع أن يتوجه وفد من دائرة التحقيقات الجنائية خلال الفترة القريبة إلى إحدى دول شرق آسيا، لدراسة الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بتنفيذ عقوبة الإعدام والاستفادة من تجاربها في هذا المجال.

أوضحت مصلحة السجون الإسرائيلية أن العملية معقدة وسترافقها رقابة قانونية دقيقة، مشيرة إلى أن التنفيذ الفعلي سيتم وفقا لأحكام القانون وقرارات المحاكم المختصة، وبناءً على التوجيهات الصادرة عن المستوى السياسي.

وينص مشروع القانون على أن "كل من يتسبب، عمدا أو عن غير قصد، في وفاة مواطن إسرائيلي بدوافع عنصرية أو بدافع العداء تجاه مجموعة ما، وبهدف الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه، يكون عرضة لعقوبة الإعدام".

وبهذه الصياغة، يتيح القانون لإسرائيل فرض عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل إسرائيليا، في حين لا يمكن، بأي حال، تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينيا.

وكان الكنيست قد صادق في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على مشروع قانون إعدام الأسرى في القراءة الأولى، بأغلبية 39 صوتا مقابل 16، بدفع من أحزاب اليمين المتطرف، وعلى رأسه حزب "عوتسما يهوديت"، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.