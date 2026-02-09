الاحتلال يقصف مناطق شرقي غزة ورفح وخانيونس

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN- شن الجيش الاسرائيلي فجر اليوم، غارات جوية وقصفًا مدفعيًا على مناطق متفرقة من القطاع، ولا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال شرقي غزة، في تصعيد يُضاف إلى سلسلة خروقات مستمرة منذ دخول الاتفاق حيّز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر محلية بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل متقطع المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما شنت الطائرات الحربية غارات على مدينة رفح والمناطق الشرقية من خانيونس جنوبي القطاع، بالتوازي مع إطلاق نار من مروحيات وآليات عسكرية باتجاه مناطق سكنية شرقي خانيونس.

وتركزت الضربات داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهو الشريط الذي يفصل، وفق المرحلة الأولى من الاتفاق، بين مناطق انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تبلغ نحو 53% من مساحة القطاع، والمناطق التي يُفترض السماح للفلسطينيين بالتحرك فيها.

وفي وسط القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمخيم البريج، فيما ارتفعت حصيلة حرب الإبادة وما تلاها من خروقات إلى 72,027 شهيدًا و171,651 إصابة، من بينهم 576 شهيدًا في هجمات شنها الاحتلال منذ وقف إطلاق النار، فيما لا تزال المعلومات غير مكتملة بشأن ما إذا كانت الغارات الأخيرة قد أسفرت عن قتلى أو جرحى إضافيين.