الاحتلال يقصف مناطق شرقي غزة ورفح وخانيونس
وأفادت مصادر محلية بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل متقطع المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما شنت الطائرات الحربية غارات على مدينة رفح والمناطق الشرقية من خانيونس جنوبي القطاع، بالتوازي مع إطلاق نار من مروحيات وآليات عسكرية باتجاه مناطق سكنية شرقي خانيونس.
وتركزت الضربات داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهو الشريط الذي يفصل، وفق المرحلة الأولى من الاتفاق، بين مناطق انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تبلغ نحو 53% من مساحة القطاع، والمناطق التي يُفترض السماح للفلسطينيين بالتحرك فيها.
وفي وسط القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمخيم البريج، فيما ارتفعت حصيلة حرب الإبادة وما تلاها من خروقات إلى 72,027 شهيدًا و171,651 إصابة، من بينهم 576 شهيدًا في هجمات شنها الاحتلال منذ وقف إطلاق النار، فيما لا تزال المعلومات غير مكتملة بشأن ما إذا كانت الغارات الأخيرة قد أسفرت عن قتلى أو جرحى إضافيين.
