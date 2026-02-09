  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

2026-02-09 02:03:45
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشمالي، وانتشرت في أحياء متفرقة، شملت حيّي النقار والقرعان، قبل أن تنسحب بعد مداهمة لعدة ساعات، دون تسجيل أي اعتقالات.

