403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشمالي، وانتشرت في أحياء متفرقة، شملت حيّي النقار والقرعان، قبل أن تنسحب بعد مداهمة لعدة ساعات، دون تسجيل أي اعتقالات.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment