هأرتس: نتنياهو وترامب قد يناقشا تفاصيل العمل العسكري ضد ايران

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN/ نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر سياسي اسرائيلي صباح اليوم الاثنين قوله ان اللقاء بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الامريكي دونالد ترامب المزمع عقده يوم الأربعاء قد يتناول تفاصيل عمل عسكري محتمل يتعلق بإيران.

وبحسب مصدر الصحيفة فانه من المتوقع أن تتناول المحادثات بين ترامب ونتنياهو أيضا قطاع غزة، وبشكل خاص الدفع بخطة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس ترامب، والتي انتقلت رسميا إلى المرحلة الثانية.

من ناحية ثانية حذر عسكريون اسرائيليون من خطر استمرار ايران بامتلاك صواريخ بالستية بعيدة المدى والتي يشكل امتلاكها تهديدا بالنسبة لاسرائيل.

وفي هذا الاطار قال آفي أشكنازي رئيس هيئة الاركان الاسرائيلية الاسبق في حديث لصحيفة معاريف انه إذا لم تشمل المفاوضات مع إيران مسألة الصواريخ الباليستية، فإن إسرائيل ستتحرك بشكل مستقل.

وقال اشكنازي:"لقد وضعت إسرائيل خطا أحمر وأبلغت الولايات المتحدة أنه إذا واصل الإيرانيون التسلح، وعندما يصل ذلك إلى مستوى يثير قلق إسرائيل، فإنها ستضطر إلى التحرك سواء بالتنسيق مع الأمريكيين أو من دونهم".

من ناحيته قال العميد احتياط تسفيكا حيموفيتش، ان إمكانية امتلاك إيران آلاف الصواريخ يشكل خطر على اسرائيل لان كل صاروخ يحمل قدرة تدميرية تعادل نصف طن من المواد المتفجرة، هو تهديد لا تستطيع إسرائيل السماح به.