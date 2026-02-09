هأرتس: نتنياهو وترامب قد يناقشا تفاصيل العمل العسكري ضد ايران

هأرتس: نتنياهو وترامب قد يناقشا تفاصيل العمل العسكري ضد ايران
وبحسب مصدر الصحيفة فانه من المتوقع أن تتناول المحادثات بين ترامب ونتنياهو أيضا قطاع غزة، وبشكل خاص الدفع بخطة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس ترامب، والتي انتقلت رسميا إلى المرحلة الثانية.
من ناحية ثانية حذر عسكريون اسرائيليون من خطر استمرار ايران بامتلاك صواريخ بالستية بعيدة المدى والتي يشكل امتلاكها تهديدا بالنسبة لاسرائيل.
وفي هذا الاطار قال آفي أشكنازي رئيس هيئة الاركان الاسرائيلية الاسبق في حديث لصحيفة معاريف انه إذا لم تشمل المفاوضات مع إيران مسألة الصواريخ الباليستية، فإن إسرائيل ستتحرك بشكل مستقل.
وقال اشكنازي:"لقد وضعت إسرائيل خطا أحمر وأبلغت الولايات المتحدة أنه إذا واصل الإيرانيون التسلح، وعندما يصل ذلك إلى مستوى يثير قلق إسرائيل، فإنها ستضطر إلى التحرك سواء بالتنسيق مع الأمريكيين أو من دونهم".
من ناحيته قال العميد احتياط تسفيكا حيموفيتش، ان إمكانية امتلاك إيران آلاف الصواريخ يشكل خطر على اسرائيل لان كل صاروخ يحمل قدرة تدميرية تعادل نصف طن من المواد المتفجرة، هو تهديد لا تستطيع إسرائيل السماح به.
