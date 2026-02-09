التعاون الإسلامي تستنكر سياسة الاستعمار الإسرائيلية وتغيير الواقع القانوني للأراضي المحتلة

التعاون الإسلامي تستنكر سياسة الاستعمار الإسرائيلية وتغيير الواقع القانوني للأراضي المحتلة
وأكَّدت المنظمة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلية تشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، إضافة إلى الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وجددت دعوتها للمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
