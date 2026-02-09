  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
​الحكومة: سردية الأردن توثق الإرث الحضاري الممتد منذ أكثر من مليوني ونصف عام

​الحكومة: سردية الأردن توثق الإرث الحضاري الممتد منذ أكثر من مليوني ونصف عام

2026-02-09 02:03:23
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة إن سمو ولي العهد أولى أهمية كبيرة لكتابة سردية الأردن "الأرض والإنسان"، مؤكدًا أن سموه شدد، خلال زيارته إلى محافظة الطفيلة سابقا، على ضرورة توثيق السردية الوطنية بما يعكس الإرث الحضاري العريق الذي شهدته أرض الأردن عبر حضارات متعددة.
وأضاف النوايسة لـ"برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن كتابة السردية يجب أن تعكس الغنى الحضاري بوصفه حصيلة ما حققه الإنسان على أرض الأردن، مبينًا أن فصول هذه القصة بدأت منذ أكثر من مليونين ونصف المليون عام، وفق نتائج موثقة لبعثات أثرية متخصصة وأبحاث علمية محكّمة، كشفت عن أدوات صوانية وطبقات أثرية تؤكد وجود الحياة على هذه الأرض منذ تلك الحقبة ، بالتعاون مع جامعات ومؤسسات علمية متخصصة.
وأشار إلى أن سمو ولي العهد أراد أن يكون هذا الجهد وطنيًا جامعًا، بمشاركة خبراء وأكاديميين ومؤرخين وقيادات شبابية، ليعبر عن رؤية جماعية تعكس الهوية الأردنية.
وأوضح أن توثيق السردية يحمل رسالة أساسية مفادها أن أرض الأردن كانت وما تزال أرض استقرار وبناء حضاري، وليست مجرد ممر لحضارات عابرة، لافتًا إلى أن الإنسان الأردني تفاعل مع بيئته وأسهم في نشوء الحضارات وبناء المجتمعات الإنسانية، وصياغة الفكر والثقافة، بما انعكس على قيم التنوع الديني والثقافي.
وأكد النوايسة أهمية غرس هذه السردية في الأجيال القادمة، لترسيخ بأن الأردن لم يكن عابرًا في التاريخ، بل فاعلًا ومؤثرًا، وأن الشخصية الأردنية تشكلت عبر امتداد تاريخي للحضارات، بما يعزز الاعتزاز والفخر والاستمرار في مسيرة البناء الوطني.
وبيّن أن إعداد السردية يعتمد على نخبة من الخبراء والأكاديميين والمؤرخين، مشيرًا إلى إطلاق وزارة الثقافة منصة تتيح لجميع الأردنيين المشاركة إلى جانب الجهد الأكاديمي المنهجي.
وكشف انه سيتم تنظيم حوارات وطنية خلال الأسابيع المقبلة في مختلف المحافظات، يشارك فيها أبناء المحافظات أنفسهم من خبراء وأكاديميين، للخروج برسائل وتوصيات سيتم توثيقها ضمن هذه السردية الوطنية.

MENAFN09022026000208011052ID1110713532

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث