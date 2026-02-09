  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

2026-02-09 02:03:23
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين، 2182 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 642 طنا، والورقيات 274 طنا.


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 25 قرشا، البطاطا 10- 35 قرشا، البندورة 10- 30 قرشا، الجزر 30- 40 قرشا، الخيار 20 - 40 قرشا، الزهرة 5- 15 قرشا، الكوسا 40 - 70 قرشا، الليمون 30 - 70 قرشا والموز البلدي 50 - 80 قرشا.

