بملايين الدنانير .. تفاصيل صادمة حول عملية احتيال كبرى استهدفت تجّار سيارات في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف المواطن يزيد أبو كوش، عن تعرض عدد من تجّار السيارات في العاصمة عمّان ومحافظة الزرقاء لعملية احتيال منظّمة، أدت إلى تهريب عشرات المركبات الفارهة إلى خارج المملكة، وتسببت بخسائر مالية تُقدَّر بملايين الدنانير.



وأوضح أبو كوش خلال اتصال هاتفي عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا" أن الوقائع بدأت عندما تقدمت مجموعة من الأشخاص إلى معارض سيارات بطريقة قانونية وبأسلوب لبق، حيث قاموا بشراء مركبات فارهة مرتفعة الثمن، ودفعوا دفعة أولى من قيمتها، مع رهن السيارات باسم أصحاب المعارض، والاتفاق على تسديد باقي المبالغ من خلال شيكات بنكية.

وبيّن أن أفراد العصابة تعمدوا شراء السيارات من معارض مختلفة، وفي كل مرة يقوم شخص مختلف بعملية الشراء، بهدف عدم لفت الانتباه أو حفظ الوجوه، مشيرًا إلى أنهم تمكنوا، من خلال التحايل على بعض الإجراءات القانونية، من تهريب ما يقارب 50 سيارة عن طريق "العبّارة" إلى منطقة نويبع في جمهورية مصر العربية.

وأضاف أن محاولات التجار لضمان حقوقهم من خلال رهن المركبات لم تنجح، حيث استطاعت العصابة تجاوز الرهن عبر أساليب ملتوية، من بينها تنظيم وكالات رسمية لأشخاص آخرين لقيادة السيارات إلى مدينة العقبة، ومن ثم تهريبها خارج البلاد.

وأشار أبو كوش إلى أن العصابة يُقدّر عدد أفرادها بنحو 20 شخصًا، وأن القيمة الإجمالية للمركبات التي تم الاستيلاء عليها تصل إلى ملايين الدنانير.

وأكد أنه تم التقدم بشكاوى رسمية إلى المدعي العام، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق وتكثف جهودها للبحث عن المتورطين في مختلف أنحاء المملكة، خاصة بعد قيامهم بفصل خطوط هواتفهم والاختفاء بشكل مفاجئ.

وأعرب أبو كوش عن أمله في إلقاء القبض على المتورطين، واستعادة حقوق أصحاب المعارض الذين تعرضوا للاحتيال، مثمنًا في الوقت ذاته جهود الأجهزة الأمنية في متابعة القضية.