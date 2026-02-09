بملايين الدنانير .. تفاصيل صادمة حول عملية احتيال كبرى استهدفت تجّار سيارات في الأردن

بملايين الدنانير .. تفاصيل صادمة حول عملية احتيال كبرى استهدفت تجّار سيارات في الأردن
وأوضح أبو كوش خلال اتصال هاتفي عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا" أن الوقائع بدأت عندما تقدمت مجموعة من الأشخاص إلى معارض سيارات بطريقة قانونية وبأسلوب لبق، حيث قاموا بشراء مركبات فارهة مرتفعة الثمن، ودفعوا دفعة أولى من قيمتها، مع رهن السيارات باسم أصحاب المعارض، والاتفاق على تسديد باقي المبالغ من خلال شيكات بنكية.
وبيّن أن أفراد العصابة تعمدوا شراء السيارات من معارض مختلفة، وفي كل مرة يقوم شخص مختلف بعملية الشراء، بهدف عدم لفت الانتباه أو حفظ الوجوه، مشيرًا إلى أنهم تمكنوا، من خلال التحايل على بعض الإجراءات القانونية، من تهريب ما يقارب 50 سيارة عن طريق "العبّارة" إلى منطقة نويبع في جمهورية مصر العربية.
وأضاف أن محاولات التجار لضمان حقوقهم من خلال رهن المركبات لم تنجح، حيث استطاعت العصابة تجاوز الرهن عبر أساليب ملتوية، من بينها تنظيم وكالات رسمية لأشخاص آخرين لقيادة السيارات إلى مدينة العقبة، ومن ثم تهريبها خارج البلاد.
وأشار أبو كوش إلى أن العصابة يُقدّر عدد أفرادها بنحو 20 شخصًا، وأن القيمة الإجمالية للمركبات التي تم الاستيلاء عليها تصل إلى ملايين الدنانير.
وأكد أنه تم التقدم بشكاوى رسمية إلى المدعي العام، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق وتكثف جهودها للبحث عن المتورطين في مختلف أنحاء المملكة، خاصة بعد قيامهم بفصل خطوط هواتفهم والاختفاء بشكل مفاجئ.
وأعرب أبو كوش عن أمله في إلقاء القبض على المتورطين، واستعادة حقوق أصحاب المعارض الذين تعرضوا للاحتيال، مثمنًا في الوقت ذاته جهود الأجهزة الأمنية في متابعة القضية.
