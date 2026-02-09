  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
هيئة الأسرى: قرار مصلحة السجون الإسرائيلية يهدد كل الأسرى وينكر حقوقهم

2026-02-09 02:03:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ثائر شريتح، الاثنين، إن حجم الجريمة داخل السجون الإسرائيلية في تزايد مستمر، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا من الشعب الفلسطيني.
وأضاف شريتح أن قرار مصلحة السجون الإسرائيلية بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين يهدد كل الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأشار إلى أن إقرار قانون الإعدام وتطبيقه على الأرض داخل سجون الاحتلال يشكل قلقا كبيرا وتهديدا خطيرا على حياة الأسرى الفلسطينيين، كما يمثل إنكارا لحقوقهم الإنسانية.
وأكد شريتح أن الهيئة تواصل مخاطبة المجتمع الدولي بشكل دائم من أجل إيصال صوت الشعب الفلسطيني والتحذير من تبعات الصمت الدولي والخذلان، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فعلية لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.

