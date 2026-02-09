وزيرة التنمية تطلع على واقع الخدمات في دار تربية وتأهيل الأحداث في اربد

وزيرة التنمية تطلع على واقع الخدمات في دار تربية وتأهيل الأحداث في اربد
وبحسب بيان، اليوم الاثنين، اطلعت بني مصطفى خلال زيارتها لدار تربية وتأهيل الأحداث في اربد على الخدمات المقدمة للمنتفعين من فئة الأحداث.
كما وجهت كادر العاملين بتوفير جميع الإمكانات لإعادة تأهيل الأحداث من خلال إكسابهم المهارات والتدريب على المهن الحرفية في الدار، لتمكينهم ومساعدتهم بعد خروجهم للانخراط بسوق العمل.
وأوعزت باستكمال إجراءات صيانة الدار، لتوفير بيئة مناسبة تمكنهم من تلقي خدماتها وفق أفضل الممارسات، بما يحقق مصلحتهم الفضلى.
وشملت زيارة الوزيرة لدار الوفاق الأسري، جولة في مرافق الدار للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة والبرامج المنفذة والمتعلقة بالدعم النفسي والاجتماعي والتمكين الاقتصادي والإرشاد الأسري للمنتفعات.
وشددت على أهمية توفير أفضل سبل الرعاية للمنتفعات، ومضاعفة الجهود لخدمتهن، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وكريمة لهن وإعادة إدماجهن في أسرهن ومجتمعهن.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment