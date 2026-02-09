وزيرة التنمية تطلع على واقع الخدمات في دار تربية وتأهيل الأحداث في اربد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، خلال زيارة مفاجئة، دار تربية وتأهيل الأحداث في اربد، ودار الوفاق الأسري، وذلك في إطار الزيارات الميدانية لمراكز ودور الرعاية والتأهيل والوحدات التابعة للوزارة.



‏وبحسب بيان، اليوم الاثنين، اطلعت بني مصطفى خلال زيارتها لدار تربية وتأهيل الأحداث في اربد على الخدمات المقدمة للمنتفعين من فئة الأحداث.



‏كما وجهت كادر العاملين بتوفير جميع الإمكانات لإعادة تأهيل الأحداث من خلال إكسابهم المهارات والتدريب على المهن الحرفية في الدار، لتمكينهم ومساعدتهم بعد خروجهم للانخراط بسوق العمل.

‏وأوعزت باستكمال إجراءات صيانة الدار، لتوفير بيئة مناسبة تمكنهم من تلقي خدماتها وفق أفضل الممارسات، بما يحقق مصلحتهم الفضلى.



وشملت زيارة الوزيرة لدار الوفاق الأسري، جولة في مرافق الدار للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة والبرامج المنفذة والمتعلقة بالدعم النفسي والاجتماعي والتمكين الاقتصادي والإرشاد الأسري للمنتفعات.



‏‏وشددت على أهمية توفير أفضل سبل الرعاية للمنتفعات، ومضاعفة الجهود لخدمتهن، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وكريمة لهن وإعادة إدماجهن في أسرهن ومجتمعهن.