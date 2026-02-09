  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزيرة التنمية تطلع على واقع الخدمات في دار تربية وتأهيل الأحداث في اربد

وزيرة التنمية تطلع على واقع الخدمات في دار تربية وتأهيل الأحداث في اربد

2026-02-09 02:03:21
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، خلال زيارة مفاجئة، دار تربية وتأهيل الأحداث في اربد، ودار الوفاق الأسري، وذلك في إطار الزيارات الميدانية لمراكز ودور الرعاية والتأهيل والوحدات التابعة للوزارة.


‏وبحسب بيان، اليوم الاثنين، اطلعت بني مصطفى خلال زيارتها لدار تربية وتأهيل الأحداث في اربد على الخدمات المقدمة للمنتفعين من فئة الأحداث.


‏كما وجهت كادر العاملين بتوفير جميع الإمكانات لإعادة تأهيل الأحداث من خلال إكسابهم المهارات والتدريب على المهن الحرفية في الدار، لتمكينهم ومساعدتهم بعد خروجهم للانخراط بسوق العمل.
‏وأوعزت باستكمال إجراءات صيانة الدار، لتوفير بيئة مناسبة تمكنهم من تلقي خدماتها وفق أفضل الممارسات، بما يحقق مصلحتهم الفضلى.


وشملت زيارة الوزيرة لدار الوفاق الأسري، جولة في مرافق الدار للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة والبرامج المنفذة والمتعلقة بالدعم النفسي والاجتماعي والتمكين الاقتصادي والإرشاد الأسري للمنتفعات.


‏‏وشددت على أهمية توفير أفضل سبل الرعاية للمنتفعات، ومضاعفة الجهود لخدمتهن، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وكريمة لهن وإعادة إدماجهن في أسرهن ومجتمعهن.

MENAFN09022026000208011052ID1110713526

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث