الأشغال تطلق مشروعا لإنارة ممر عمان التنموي بالطاقة الشمسية

2026-02-09 02:03:20
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، إن مشروع الإنارة الحديث لممر عمان التنموي أصبح حاليا في مرحلة الإحالة النهائية بعد أن تم طرح العطاء واستكمال الإجراءات الفنية اللازمة، حيث يمتد المشروع على طول 42 كم وبتكلفة إجمالية تقدر بمليون و400 ألف دينار.
وأوضحت الوزارة في بيانها، صباح اليوم الاثنين، أن هذا المشروع يأتي ضمن التوجه الوطني لتعزيز الاستدامة ورفع كفاءة السلامة المرورية، حيث سيتم توريد وتركيب وحدات إنارة LED عالية الكفاءة تعمل بالطاقة الشمسية لتغطية مسار الممر بالكامل، مع التركيز المكثف على التقاطعات والمداخل والمخارج والمقاطع التي تتطلب معايير رؤية دقيقة وفق المواصفات الفنية المعتمدة.
ويعتمد نظام الإنارة الجديد على تقنيات الإنارة الذكية التي تتيح التحكم الآلي الكامل في التشغيل والإطفاء، إلى جانب تنظيم شدة الإضاءة وفقا لكثافة حركة المرور وساعات الليل، وتوفير نظام مراقبة عن بعد لحالة الأعمدة والبطاريات، لضمان سرعة اكتشاف الأعطال وتقليل زمن الاستجابة للصيانة.
ويتميز النظام باستقلاليته عن شبكة الكهرباء التقليدية، ما يضمن استمرارية الإنارة وتجاوز مشاكل انقطاع التيار أو الاعتداءات على الكوابل، مع توفير قدرة تخزينية تضمن التشغيل بكفاءة حتى في الظروف الجوية الغائمة.
ويمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تحسين البنية التحتية للطرق الحيوية ودعم التحول الرقمي والبيئي في مشاريع الوزارة.


