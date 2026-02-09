ماسك: سبيس إكس ستعطي الأولوية لبناء مدينة ذاتية النمو على القمر

MENAFN - Al-Bayan) ">قال الملياردير إيلون ⁠ماسك إن شركة سبيس إكس حولت تركيزها إلى بناء "‌مدينة ذاتية النمو" على سطح القمر، مشيرا إلى أن من الممكن تحقيق ذلك خلال أقل من 10 سنوات.

وأضاف ماسك في منشور على إكس "ومع ذلك، ستسعى ⁠سبيس إكس أيضا إلى بناء مدينة على المريخ والبدء في ذلك خلال فترة من خمس إلى سبع سنوات، لكن الأولوية ⁠القصوى هي تأمين مستقبل الحضارة، والقمر هو الطريق الأسرع".

كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت يوم الجمعة نقلا عن مصادر أن سبيس إكس أبلغت المستثمرين ​بأنها ستعطي الأولوية للوصول إلى القمر ​أولا وستحاول القيام برحلة ​إلى المريخ لاحقا، مستهدفة مارس آذار 2027 للهبوط على القمر ‌بدون رواد ‌فضاء.

وقال ماسك ⁠العام الماضي إنه يهدف إلى إرسال مهمة غير مأهولة إلى المريخ بحلول نهاية عام 2026.

وتواجه الولايات المتحدة منافسة ​شديدة ​هذا العقد من الصين في سعيها لإعادة رواد الفضاء إلى القمر، حيث لم يذهب ‍إليه أي إنسان منذ آخر مهمة مأهولة ضمن برنامج أبولو الأمريكي في عام 1972.

تأتي تعليقات ماسك بعد أن وافقت سبيس إكس على الاستحواذ على شركة إكس إيه ‍آي في صفقة قياسية تدمج شركة الصواريخ والأقمار الصناعية مع شركة الذكاء الاصطناعي المصنعة لروبوت الدردشة جروك.

وتقدر قيمة شركة الصواريخ والأقمار الصناعية بتريليون دولار وقيمة شركة الذكاء الاصطناعي 250 مليار دولار.