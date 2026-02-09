19.10 مليار درهم صافي دخل أدنوك للغاز خلال 2025

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي"، اليوم، عن تحقيق صافي دخل بلغ 19.10 مليار درهم "5.2 مليارات دولار" خلال عام 2025 بزيادة قدرها 3% مقارنةً بعام 2024.

وتعكس هذه النتائج مرونة الهيكل الربحي للشركة وقدرتها على الحفاظ على مستويات ربحية مستقرة عبر دورات السلع المختلفة.

كما تُعَدُّ النتائج دليلاً يؤكد متانة وفعالية إستراتيجية الشركة طويلة الأمد، إذ تمكنت "أدنوك للغاز" من تسجيل أداء سنوي قياسي على الرغم من انخفاض متوسط سعر خام "برنت" إلى 69 دولاراً للبرميل، مسجلاً تراجعاً بنسبة 14% على أساس سنوي.

وجاء صافي الدخل الذي حققته الشركة خلال عام 2025 مدفوعاً بصورة رئيسية بقوة أداء أعمال الغاز في السوق المحلية، حيث ارتفعت أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10% نتيجة لنمو حجم مبيعاتها بنسبة 4% على أساس سنوي، إضافة إلى ارتفاع الهوامش الربحية نتيجة لتحسين الشروط التجارية للعقود.

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز"، إن عام 2025 شكّل مرحلة مفصلية في مسيرة "أدنوك للغاز"، حققت خلاله أرباحاً قياسية بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في خطط النمو، لافتة إلى أن هذا الأداء القوي يؤكد مرونة أعمال الشركة وقابليتها للتوسع، فضلاً عن استمرار دورها المهم على الساحة العالمية.

وأضافت أنه مع تزايد الطلب على إمدادات الغاز الموثوقة، تستمر "أدنوك للغاز" في ترسيخ مكانتها الإستراتيجية لخدمة الأسواق المحلية والدولية بثقة وانضباط.

وبالنظر إلى المستقبل، تواصل "أدنوك للغاز" ترسيخ مكانتها والاستفادة من النمو المستمر في الطلب المحلي لما بعد عام 2026، مستندةً إلى استثمارات إستراتيجية في البنية التحتية، من أبرزها مشروع "استدامة" التابع لـشركة "أدنوك" الذي يهدف إلى زيادة طول شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي مما سيُسهِم في نقل كميات أكبر من الغاز الطبيعي إلى العملاء في الإمارات الشمالية، ودعم هدف الدولة طويل الأمد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

ومن المتوقع صدور قرار الاستثمار النهائي للمرحلتين الثانية والثالثة من "مشروع تطوير الغاز الغني" خلال الربع الأول من عام 2026.

ويُعد هذا المشروع، الذي يستفيد من نمو وتوسع عمليات "أدنوك" في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، أحد المشروعات الحيوية التي ستمكّن "أدنوك للغاز" من زيادة طاقتها الإجمالية بنسبة 30% بحلول عام 2029.

ومع استمرار الطلب العالمي على الغاز في الارتفاع، تستمر "أدنوك للغاز" في تنفيذ استثمارات مدروسة لدعم أمن الطاقة في دولة الإمارات، بالتزامن مع توسيع حضورها في الأسواق الدولية.

وسجّلت الشركة صافي دخل بلغ 4.41 مليار درهم "1.2 مليار دولار" خلال الربع الأخير من عام 2025، رغم تراجع أسعار التصدير العالمية.

ونجحت "أدنوك للغاز" في رفع أحجام المبيعات بنسبة 5% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، مدفوعة بشكل أساسي بالأداء القوي لأعمال الغاز في السوق المحلية، حيث بقي الطلب مستقراً على الرغم من اعتدال الأحوال الجوية في دولة الإمارات خلال الربع الأخير من عام 2025.

وبشكل عام، ارتفعت الأرباح المُعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الأخير بنسبة 6% على أساس سنوي.

ويرجع السبب لزيادة الأرباح إلى استمرار الطلب القوي من القطاع الصناعي الذي ساهم في تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات بلغ 4.8% خلال عام 2025.

وارتفعت المصروفات الرأسمالية بمقدار 13.22 مليار درهم "3.6 مليار دولار" خلال عام 2025 مع التقدم في تنفيذ عدد من المشروعات الرئيسية.

وخلال العام نفسه، أطلقت "أدنوك للغاز" المرحلة الأولى من مشروع "تطوير الغاز الغني"، الذي يهدف لتوسعة قدرة معالجة الغاز المحلية ويزيد من إنتاج سوائل التصدير والتداول من إمدادات الغاز الجديدة والغنية، ويأتي هذا التقدم تماشياً مع إستراتيجية شركة "أدنوك للغاز".

وبعد تشغيل المرحلة الثانية من مشروع "تطوير الغاز المتكامل" خلال الربع الأخير من عام 2025، يستمر تنفيذ مشروع "استدامة" لتوسعة خط أنابيب الغاز التابع لشركة "أدنوك" وفق الخطة المحددة، بهدف تعزيز قدرة الوصول إلى العملاء من القطاع الصناعي ومرافق الخدمات العامة في الإمارات الشمالية. وتسهم هذه المشروعات مجتمعة في ترسيخ دور "أدنوك للغاز" المحوري في تمكين نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها ركيزة محورية لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل.

وتؤكد "أدنوك للغاز" توزيعات أرباح بقيمة 13.16 مليار درهم "3.584 مليار دولار" وذلك للسنة المالية 2025.

وشملت هذه التوزيعات دفعة نقدية مرحلية بقيمة 6.58 مليار درهم "1.792 مليار دولار" تم صرفها في سبتمبر 2025، تلتها توزيعات ربع سنوية بقيمة 3.29 مليار درهم "896 مليون دولار" في ديسمبر 2025.

ومن المقرر توزيع الدفعة النهائية البالغة 3.29 مليار درهم "896 مليون دولار" في أبريل 2026، بعد موافقة المساهمين خلال الاجتماع العام السنوي. وتتوافق توزيعات الأرباح لعام 2025 مع سياسة الشركة الرامية لرفع نسبة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5% للسهم، كما تعكس قوة التدفقات النقدية الحرة التي تجاوزت التزام الشركة بتوزيعات الأرباح بأكثر من 1.84 مليار درهم "500 مليون دولار".