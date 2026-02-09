بعد فوزها الساحق.. ما هي أبرز أجندة رئيسة وزراء اليابان؟

MENAFN - Al-Bayan) ">لم يكن لدى رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي من خيار سوى مغامرة الانتخابات المبكرة من أجل تحرير نفسها من قيود التحالفات الصغيرة في البرلمان وبالتالي محاولة طرح برنامجها بتفويض شعبي كبير، وقد نجحت في هذا الرهان السياسي حين دعت إلى انتخابات مبكرة بعد 110 أيام فقط من تولّيها المنصب، كأول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ البلاد، إذ منحها الناخبون تفويضاً واضحاً يدعم سياساتها الاقتصادية ومواقفها المتشددة حيال الهجرة والصين وانفتاحها نحو علاقات أوثق مع الولايات المتحدة حتى في ظل الضربات الجمركية من الرئيس دونالد ترامب.

وحقق الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تقوده تاكايتشي فوزاً ساحقاً، بحصوله على أغلبية نادرة من ثلثي مقاعد مجلس النواب المؤلف من 465 عضواً، ونال الحزب 316 مقعداً، ارتفاعاً من 198 مقعداً، في سابقة هي الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي ينجح فيها حزب سياسي ياباني في تجاوز عتبة الثلثين.

ويمهّد هذا الفوز الطريق أمام تاكايتشي لتمرير أجندة محافظة في مجالي الدفاع والقضايا الاجتماعية، وتعزيز موقعها على الساحة الدولية، خصوصاً بعد أن حظيت بدعم قوي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت تاكايتشي عقب إعلان النتائج إنها دعت إلى الانتخابات المبكرة لأنها شعرت بأن ((من الخطأ الاستمرار من دون السعي إلى تفويض شعبي)). وأضافت، في إشارة إلى شرعية حكومتها، أنها ((كانت تشعر بقلق منذ فترة)).

ومع تعزّز موقع حزبها، ستواجه تاكائيتشي قيوداً محدودة وهي تدفع نحو برامج إنفاق حكومي طموحة وتشريعات موسّعة للأمن القومي. وقد قفزت الأسهم اليابانية، يوم الاثنين، في إشارة إلى ترحيب الأسواق بالضوء الأخضر الشعبي لسياساتها المالية التوسعية، إذ ارتفع مؤشر ((نيكاي 225)) بنسبة 5% في التعاملات المبكرة.

وتسعى تاكايتشي إلى إقناع ترامب بالحفاظ على الالتزامات العسكرية والاقتصادية الأمريكية في آسيا، ومن المقرر أن يلتقي الطرفان في واشنطن خلال مارس. وكان ترامب قد أيّدها في منشور على منصة ((تروث سوشيال)) يوم الجمعة، ثم هنّأها الأحد قائلاً إن ((قرارها الجريء والحكيم بالدعوة إلى انتخابات أتى ثماره الكبيرة)). وردّت تاكايتشي على دعمه بقولها عبر منصة ((إكس)) إن ((إمكانات تحالفنا لا حدود لها)).

في المقابل، تتعامل تاكايتشي مع تداعيات الإجراءات الصينية العقابية على خلفية تصريح أدلت به دعماً لتايوان. وكانت قد قالت في نوفمبر إن اليابان قد تتدخل عسكرياً إذا هاجمت الصين تايوان.

وردّت بكين بسلسلة إجراءات، شملت تقييد واردات المأكولات البحرية اليابانية، وتثبيط السياحة إلى اليابان، والسعي إلى الحد من تصدير معادن حيوية إليها.

ويعود جزء من فوز تاكائيتشي، البالغة 64 عاماً، إلى شعبيتها بين الشباب الذين يرون فيها زعيمة كاريزمية وديناميكية. وقال أكيرا تاماكاوا، طالب جامعي في العشرين من عمره: ((لقد تميّزت بوضوح عن الصورة السابقة للحزب الليبرالي الديمقراطي. إنها تعبّر عن مواقفها بوضوح شديد)). وأضاف: ((بدلاً من العمل بخطوات صغيرة، من الأفضل التحرّك بشكل جماعي واسع وتنفيذ ما تريد إنجازه)).

ويتزامن هذا الفوز مع صعود قوى يمينية في اليابان. فقد فاز حزب ((سانسيتو))، الذي يُشبهه البعض بحركة ((ماغا)) الأميركية، بـ15 مقعداً، مقارنة بمقعدين فقط سابقاً. وعلى الرغم من حجمه المحدود، يتمتع الحزب بصوت مؤثّر ويمارس ضغوطاً على تاكائيتشي للإسراع في رفع الأجور الراكدة وتشديد سياسات الهجرة.

وقد تمضي تاكائيتشي أيضاً في تغييرات طالما طالب بها المحافظون، مثل سنّ قانون لمكافحة التجسس وتعديل البند السلمي في الدستور بما يحرّر يد الجيش الياباني.

وكان الاقتصاد في صدارة الحملة الانتخابية. فقد طرحت تاكايتشي برامج إنفاق حكومي واسعة لتحفيز النمو، لكنها أثارت في الوقت نفسه مخاوف بشأن مستويات الدين المرتفعة. وبوصفها من دعاة التحفيز المالي لكسر حلقة الانكماش الطويلة، دفعت العام الماضي باتجاه إقرار موازنة تكميلية قياسية، وسرّعت خطط زيادة الإنفاق العسكري والاستثمارات الحكومية الكبرى في الذكاء الاصطناعي وصناعة أشباه الموصلات.