إطلاق نسخة مُحدّثة من تطبيق "إكس أس دوت كوم" لتداول الأسواق المالية العالمية
٩ فبراير ٢٠٢٦
أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن إطلاق نسخة جديدة مُحدّثة ومُحسّنة من تطبيق "إكس أس دوت كوم" للتداول عبر الهاتف المحمول، وهو منصة مصممة لتقديم تجربة تداول سلسة وآمنة واحترافية في الأسواق المالية العالمية.
ويعكس هذا التطبيق الجديد التزام "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، بالابتكار وسهولة الاستخدام، حيث يُقدّم حلاً مُصممًا خصيصًا للهواتف المحمولة يجمع بين السرعة والموثوقية والوظائف المتقدمة.
ويُعدّ تطبيق "إكس أس دوت كوم" للتداول عبر الهاتف المحمول، تطبيقًا ديناميكيًا وسهل الاستخدام، يُلبي احتياجات المتداولين المبتدئين والمحترفين على حدٍ سواء، ويتيح لهم إدارة حساباتهم وتداول فئات أصول عالمية متعددة من خلال تطبيق واحد.
وقال السيد ستيليوس باليس، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com): ان إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق "إكس أس دوت كوم" للتداول عبر الهاتف المحمول يمثل خطوةً هامةً نحو تحقيق هدفنا المتمثل في جعل التداول الاحترافي متاحًا في أي وقت ومن أي مكان.
وأضاف: لقد صممنا هذا التطبيق ليوفر السرعة والأمان والوظائف المتقدمة، مما يمكّن المتداولين من جميع المستويات من اغتنام فرص السوق أثناء التنقل.
وتابع: بفضل البيانات الفورية والأدوات سهلة الاستخدام وإجراءات الأمان القوية، يمكن لمستخدمينا التداول بثقة، مع العلم أن لديهم منصة مصممة للأداء والموثوقية على حد سواء.
هذا ويتضمن تطبيق "إكس أس دوت كوم" المُحدّث للتداول عبر الهاتف المحمول، واجهةً أسرع مع إمكانيات جديدة تتيح للمستخدمين تداول العملات الأجنبية والعملات الرقمية والأسهم والمؤشرات والسلع، بفروقات سعرية منخفضة للغاية ورافعة مالية ديناميكية تصل إلى 1:2000، مما يمكن المستخدمين من الوصول إلى فرص متنوعة ضمن إطار عمل متعدد الأنظمة وحائز على جوائز.
ويوفر التطبيق المصمم للمرونة والسرعة، بيانات السوق الفورية وأدوات الرسوم البيانية المتقدمة والتنفيذ السريع وميزات احترافية. ويمكن للمستخدمين البقاء على اتصال بالأسواق العالمية في أي وقت، وتحليل الرسوم البيانية، ومراقبة الأسعار، وتنفيذ الصفقات أثناء التنقل.
ويتضمن التطبيق بيانات السوق المباشرة، ورسومًا بيانية ديناميكية، وواجهة سهلة الاستخدام، وأدوات متقدمة، مثل المؤشرات الفنية وحاسبة التداول، مما يساعد المستخدمين على تحسين استراتيجياتهم واتخاذ قرارات مدروسة.
ويُعدّ الأمان أولوية قصوى، حيث تحمي التشفير المتقدم، والتحقق بخطوتين، وعمليات التدقيق الخارجية الدورية معلومات العملاء وأموالهم. ويتوفر فريق دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمساعدة في حل المشكلات التقنية، والاستفسارات المتعلقة بالحسابات، وأسئلة التداول.
ويتوفر تطبيق "إكس أس دوت كوم" المُحدّث للتداول عبر الهاتف المحمول، على نظامي iOS وAndroid. ويمكن للمستخدمين التسجيل، وفتح حسابات تجريبية أو حقيقية، وبدء التداول في غضون دقائق.
