شراكات إستراتيجية ومبادرات نوعية لتعزيز الابتكار وتنمية الأعمال
الدوحة – قطر | 8 فبراير 2026: من خلال مشاركته الفعالة في النسخة الثالثة من قمة الويب-قطر 2026، تمكن مركز قطر للمال من تسجيل ما يزيد عن 300 شركة خلال القمة، في حين وصل عدد طلبات الترخيص المقدمة الى حوالي 2300 طلب من مختلف القطاعات الحيوية خاصة في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والخدمات الاستشارية، وإدارة المشاريع، والابتكار وغيرها، مسجلاً نمواً لافتاً بنسبة تقارب 44% مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ فيه عدد الطلبات نحو 1600 طلب. وتمكن المركز من استقطاب هذا العدد الكبير من الشركات الراغبة في ترخيص اعمالها من خلال حزمة المزايا والحوافز الحصرية التي قام بتوفيرها خلال قمة الويب والتي شملت الإعفاء من رسوم التسجيل ورسوم التجديد السنوية للسنوات الثلاث الأولى بالإضافة الى حوافز ضريبية تتماشى مع المعايير الدولية.
وعلى مدى الأيام الأربعة للقمة، عقد مركز قطر للمال العديد من المحادثات والاجتماعات والشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات محلية وعالمية مرموقة، كما وقع على عدد من مذكرات التفاهم، أبرزها مع مجلس أعمال البلوك تشين العالمي بهدف تيسير الوصول إلى أفضل الممارسات العالمية ووجهات نظر الجهات التنظيمية في مجال سلاسل الكتل (البلوك تشين) والأصول الرقمية والترميز وغيرها من التقنيات الرقمية، بالإضافة الى تأمين التواصل مع شركات ومبادرات دولية تتماشى مع برنامج قطر في مجال التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي.
كما وقع المركز مذكرة تفاهم مع مؤسسة أسباير زون بهدف تطوير القطاع الرياضي في قطر والترويج له، مع التركيز على الشركات الناشئة والشركات متعددة الجنسيات. ومن خلال مذكرة التفاهم سيتعاون الطرفان لإطلاق مبادرات مشتركة، وحملات تسويقية، وحزم تحفيزية لجذب الشركات الرياضية المحلية والدولية، ودعم تأسيسها ضمن منصة أعمال مركز قطر للمال، بما يدعم الابتكار وتعزيز النمو المستدام.
وانطلاقاً من حرصه على تقديم خدمات شاملة ومتنوعة للشركات وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع شركة قطر للتأمين توفر حلول تأمينية شاملة للشركات المسجلة بما في ذلك خدمات إدارة المخاطر، وتعزيز المرونة.
وفي إطار تعزيز الخدمات المالية المقدمة للشركات، وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع شركة الدار للصرافة بهدف توفير خدمات مالية متخصصة للشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال وموظفيه.
كما وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع جامعة حمد بن خليفة، تهدف إلى دعم الشركات الجديدة والقائمة على منصة أعمال المركز، من خلال تقديم خدمات متكاملة تشمل إجراءات التسجيل وخدمات ما بعد التأسيس، إلى جانب تمكينها من الاستفادة من برامج الدعم والحوافز التي يوفرها الطرفان، بما في ذلك تسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية، والاستفادة من الخبرات التقنية والبحثية المتخصصة، وتعزيز الوعي بحقوق الملكية الفكرية، وتوفير الخدمات المهنية الداعمة لنمو الأعمال.
وقد شارك ممثلون عن مركز قطر للمال في جلسات حوارية مختلفة أبرزها مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار وبنك قطر للتنمية ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، وقد تم خلالها مناقشة متطلبات إنشاء ودعم الشركات الناشئة القائمة، وسهولة الوصول إلى رأس المال والدعم التنظيمي والبنية التحتية والعلاقات الدولية، ودور مركز قطر للمال في تعزيز قدرة هذه الشركات وتمكينها من تنمية أعمالها.
