الطاقة والمعادن تضبط آليات ومعدات مخالفة في المشقر

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الطاقة والمعادن تضبط آليات ومعدات مخالفة في المشقر
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفذت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حملة رقابية ميدانية في منطقة المشقر بمحافظة العاصمة أمس الأحد، بالتعاون مع مديرية شرطة جنوب عمّان/ مركز أمن ناعور.
وأسفرت الحملة عن ضبط آليات ومعدات مستخدمة في أعمال التحميل والاستخراج من مواقع غير مرخصة، شملت مركبة تحميل ولودر، بالإضافة إلى جاك همر عدد 2.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم حجز الآليات والمعدات المخالفة تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للتشريعات النافذة.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة، زياد السعايدة، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضمان حماية الثروات الوطنية والمال العام بالتعاون مع الشركاء في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.
وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها الهيئة في مختلف مناطق المملكة لضبط الاعتداءات على الثروات الطبيعية، والتأكد من التزام جميع الجهات العاملة في قطاع التعدين بالحصول على التراخيص الرسمية، والالتزام بمعايير السلامة العامة والاشتراطات البيئية، وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد بما يخدم الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة.
وأسفرت الحملة عن ضبط آليات ومعدات مستخدمة في أعمال التحميل والاستخراج من مواقع غير مرخصة، شملت مركبة تحميل ولودر، بالإضافة إلى جاك همر عدد 2.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم حجز الآليات والمعدات المخالفة تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للتشريعات النافذة.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة، زياد السعايدة، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضمان حماية الثروات الوطنية والمال العام بالتعاون مع الشركاء في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.
وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها الهيئة في مختلف مناطق المملكة لضبط الاعتداءات على الثروات الطبيعية، والتأكد من التزام جميع الجهات العاملة في قطاع التعدين بالحصول على التراخيص الرسمية، والالتزام بمعايير السلامة العامة والاشتراطات البيئية، وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد بما يخدم الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment