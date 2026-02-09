  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الطاقة والمعادن تضبط آليات ومعدات مخالفة في المشقر

2026-02-09 01:07:27
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفذت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حملة رقابية ميدانية في منطقة المشقر بمحافظة العاصمة أمس الأحد، بالتعاون مع مديرية شرطة جنوب عمّان/ مركز أمن ناعور.
وأسفرت الحملة عن ضبط آليات ومعدات مستخدمة في أعمال التحميل والاستخراج من مواقع غير مرخصة، شملت مركبة تحميل ولودر، بالإضافة إلى جاك همر عدد 2.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم حجز الآليات والمعدات المخالفة تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للتشريعات النافذة.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة، زياد السعايدة، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضمان حماية الثروات الوطنية والمال العام بالتعاون مع الشركاء في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.
وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها الهيئة في مختلف مناطق المملكة لضبط الاعتداءات على الثروات الطبيعية، والتأكد من التزام جميع الجهات العاملة في قطاع التعدين بالحصول على التراخيص الرسمية، والالتزام بمعايير السلامة العامة والاشتراطات البيئية، وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد بما يخدم الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة.

