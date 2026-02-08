ميلوني تصف مثيري الشغب في أولمبياد ميلانو بـأعداء إيطاليا

ميلوني تصف مثيري الشغب في أولمبياد ميلانو بـأعداء إيطاليا
وأعربت ميلوني عن استيائها من تعمد المحتجين تصدير صور الشغب لتظهر "على شاشات التلفزيون في أنحاء العالم."
وقالت ميلوني في بيان على فيسبوك: "بعد ذلك، قام آخرون بقطع كابلات السكك الحديدية لمنع القطارات من المغادرة"، مضيفة أن آلاف الإيطاليين، وكثير منهم متطوعون، يعملون على ضمان سير الألعاب الأولمبية الشتوية بسلاسة، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب).
وأضافت ميلوني: "نعلن تضامننا مجددا مع الشرطة، ومدينة ميلانو، وكل من سيتضرر عملهم جراء هذه العصابات الإجرامية." حسب وكالة (أ ب).
وأعلنت وزارة النقل الإيطالية أنها فتحت تحقيقا لمعرفة ما إذا كان التخريب المتزامن لخطوط السكك الحديدية في شمالي إيطاليا، أمس السبت، الموافق اليوم الأول من الألعاب الأولمبية الشتوية، يشكل عملا إرهابيا، وفقا لما ذكرته وكالة (أ ب).
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الحوادث، بحسب ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".
وذكرت وكالة أنسا أن حوادث التخريب المزعومة استهدفت أولا محطة بولونيا المركزية، التي تدير حركة السكك الحديدية بين شمالي إيطاليا وجنوبها، حوالي الساعة 6 صباحا أمس السبت بالتوقيت المحلي بينما كان الظلام لا يزال مخيما.
وبعد ذلك، طالت عمليات التخريب القطارات في منطقة بيسارو على الساحل الأدرياتيكي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment