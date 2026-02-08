ميلوني تصف مثيري الشغب في أولمبياد ميلانو بـأعداء إيطاليا

MENAFN - Al-Bayan) "> انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بشدة المتظاهرين الذين شاركوا في أعمال شغب بمدينة ميلانو تزامنا مع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، واصفة المتورطين في تلك الأحداث بأنهم "أعداء إيطاليا والإيطاليين" في منشور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد.

وأعربت ميلوني عن استيائها من تعمد المحتجين تصدير صور الشغب لتظهر "على شاشات التلفزيون في أنحاء العالم."

وقالت ميلوني في بيان على فيسبوك: "بعد ذلك، قام آخرون بقطع كابلات السكك الحديدية لمنع القطارات من المغادرة"، مضيفة أن آلاف الإيطاليين، وكثير منهم متطوعون، يعملون على ضمان سير الألعاب الأولمبية الشتوية بسلاسة، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وأضافت ميلوني: "نعلن تضامننا مجددا مع الشرطة، ومدينة ميلانو، وكل من سيتضرر عملهم جراء هذه العصابات الإجرامية." حسب وكالة (أ ب).

وأعلنت وزارة النقل الإيطالية أنها فتحت تحقيقا لمعرفة ما إذا كان التخريب المتزامن لخطوط السكك الحديدية في شمالي إيطاليا، أمس السبت، الموافق اليوم الأول من الألعاب الأولمبية الشتوية، يشكل عملا إرهابيا، وفقا لما ذكرته وكالة (أ ب).

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الحوادث، بحسب ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

وذكرت وكالة أنسا أن حوادث التخريب المزعومة استهدفت أولا محطة بولونيا المركزية، التي تدير حركة السكك الحديدية بين شمالي إيطاليا وجنوبها، حوالي الساعة 6 صباحا أمس السبت بالتوقيت المحلي بينما كان الظلام لا يزال مخيما.

وبعد ذلك، طالت عمليات التخريب القطارات في منطقة بيسارو على الساحل الأدرياتيكي.