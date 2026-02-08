وفاة أربعة أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت السلطات المغربية الأحد مصرع أربعة أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل خمسة أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه.

وقالت في بيان "أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين" هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم صباح الأحد "العثور على جثتين أخريين" لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن "عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس".

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غرب البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.