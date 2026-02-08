زيلينسكي: أوكرانيا تنتج أول طائرة مسيرة في ألمانيا بعد أسبوع

زيلينسكي: أوكرانيا تنتج أول طائرة مسيرة في ألمانيا بعد أسبوع
وسعت كييف، ضمن المجهود الحربي الأوكراني ضد روسيا، إلى نقل إنتاج الأسلحة والذخيرة، بما في ذلك الطائرات المسيرة، إلى دول حليفة مثل ألمانيا والدنمارك والمملكة المتحدة.
وخلال لقاء مع طلاب في العاصمة كييف، قال زيلينسكي: "سيبدأ تشغيل عشرة مراكز تصدير عبر أوروبا بداية عام 2026 في دول البلطيق والدول الإسكندنافية".
وقال الرئيس الأوكراني إنه من المقرر أن تبدأ المنشأة الألمانية الإنتاج بحلول منتصف فبراير. وأضاف: "سأتسلم أول طائرة مسيرة. هذا خط إنتاج يعمل بالفعل".
