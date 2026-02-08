زيلينسكي: أوكرانيا تنتج أول طائرة مسيرة في ألمانيا بعد أسبوع

MENAFN - Al-Bayan) "> صرح الرئيس فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، بأنه من المقرر أن تدخل أولي الطائرات المسيرة الأوكرانية المصنوعة في ألمانيا الخدمة بحلول منتصف فبراير الحالي.

وسعت كييف، ضمن المجهود الحربي الأوكراني ضد روسيا، إلى نقل إنتاج الأسلحة والذخيرة، بما في ذلك الطائرات المسيرة، إلى دول حليفة مثل ألمانيا والدنمارك والمملكة المتحدة.

وخلال لقاء مع طلاب في العاصمة كييف، قال زيلينسكي: "سيبدأ تشغيل عشرة مراكز تصدير عبر أوروبا بداية عام 2026 في دول البلطيق والدول الإسكندنافية".

وقال الرئيس الأوكراني إنه من المقرر أن تبدأ المنشأة الألمانية الإنتاج بحلول منتصف فبراير. وأضاف: "سأتسلم أول طائرة مسيرة. هذا خط إنتاج يعمل بالفعل".