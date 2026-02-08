  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
توزيع 60 ألف بطاقة شرائية على أسر اردنية بمناسبة عيد ميلاد الملك ورمضان

2026-02-08 03:09:58
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- باشر صندوق المعونة الوطنية بتوزيع بطاقات شرائية مدفوعة مسبقًا على (60) ألف من الأسر الأشد فقرا من منتفعي صندوق المعونة الوطنية في مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن المبادرات الملكية السامية التي تُنفذ سنويًا بمناسبتي عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني وحلول شهر رمضان المبارك
ويُقدَّم الدعم للأسر المستفيدة على شكل بطاقات تسوق مدفوعة مسبقًا بقيمة (100) دينار لكل بطاقة، تمكّن الأسر المستهدفة من شراء احتياجاتها الأساسية من المؤسستين الاستهلاكية العسكرية والمدنية، وبكلفة إجمالية تبلغ (6) ملايين دينار.
وأرسل الصندوق رسائل نصية قصيرة (SMS) إلى ربّ الأسرة المستفيدة، تتضمن آلية استلام البطاقة، وذلك لتسهيل الإجراءات وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكل يسر.
وأكد الصندوق انه بالتعاون مع المؤسستين الاستهلاكية المدنية والعسكرية، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل استفادة الأسر من البطاقة، وضمان استخدامها من قبل المستفيد نفسه أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
ويتم اختيار الأسر المستفيدة من المبادرة الملكية، التي انطلقت عام 2004، وفق أسس ومعايير محددة، تضمن العدالة والشفافية، وبالاعتماد على نظام محوسب وقاعدة البيانات المعتمدة لدى الصندوق.
وشهدت المبادرة تطورًا في آليات تنفيذها منذ عام 2019، بالتحول من تقديم الطرود العينية إلى بطاقات تسوق، بما يعزز مرونة الاختيار ويحفظ كرامة الأسر المستفيدة.

