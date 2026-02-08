  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وزير الاستثمار يلتقي السفير الفرنسي ويبحثان تعزيز التعاون الاستثماري

2026-02-08 03:09:58
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل وزير الاستثمار، الدكتور طارق أبو غزالة، اليوم، السفير الفرنسي لدى المملكة، فرانك جيليه، والوفد المرافق له، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن وفرنسا.
وأكد الدكتور أبو غزالة، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأردنية–الفرنسية، مشددًا على أهمية البناء عليها لتوسيع الشراكات الاستثمارية وتعزيز التعاون الاقتصادي، في ظل ما توفره المملكة من فرص واعدة في قطاعات حيوية تعمل وزارة الاستثمار على تطويرها وتعزيز تنافسيتها، من خلال بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مدعومة بمنظومة متكاملة من التشريعات والحوافز والتسهيلات الاستثمارية.

