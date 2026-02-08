403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
وزير الاستثمار يلتقي السفير الفرنسي ويبحثان تعزيز التعاون الاستثماري
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل وزير الاستثمار، الدكتور طارق أبو غزالة، اليوم، السفير الفرنسي لدى المملكة، فرانك جيليه، والوفد المرافق له، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن وفرنسا.
وأكد الدكتور أبو غزالة، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأردنية–الفرنسية، مشددًا على أهمية البناء عليها لتوسيع الشراكات الاستثمارية وتعزيز التعاون الاقتصادي، في ظل ما توفره المملكة من فرص واعدة في قطاعات حيوية تعمل وزارة الاستثمار على تطويرها وتعزيز تنافسيتها، من خلال بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مدعومة بمنظومة متكاملة من التشريعات والحوافز والتسهيلات الاستثمارية.
وأكد الدكتور أبو غزالة، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأردنية–الفرنسية، مشددًا على أهمية البناء عليها لتوسيع الشراكات الاستثمارية وتعزيز التعاون الاقتصادي، في ظل ما توفره المملكة من فرص واعدة في قطاعات حيوية تعمل وزارة الاستثمار على تطويرها وتعزيز تنافسيتها، من خلال بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مدعومة بمنظومة متكاملة من التشريعات والحوافز والتسهيلات الاستثمارية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment