وزارة البيئة: قنوات التواصل مع المواطنين والمستثمرين ووسائل الإعلام مفتوحة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت وزارة البيئة، اليوم الأحد، أن قنوات التواصل مع المواطنين والمستثمرين ووسائل الإعلام مفتوحة بشكل كامل، انسجاما مع نهج الوزارة في تعزيز الشفافية والتواصل المباشر وخدمة مختلف فئات المجتمع.



وأوضحت الناطقة الإعلامية باسم الوزارة، المهندسة شروق أبو طالب، أن وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، يتبع سياسة الباب المفتوح في التعامل مع المواطنين والمستثمرين ومختلف الشركاء، إيمانا بأهمية الحوار المباشر والاستماع للملاحظات والشكاوى والعمل على متابعتها ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة.



وبينت أن رقم الواتساب للوزير، الذي سبق الإعلان عنه خلال منتدى التواصل الحكومي، متاح أمام الجميع لاستقبال الملاحظات والاستفسارات، وهو: (00962797377792)، وذلك تنفيذا للتوجهات الحكومية الرامية إلى الانفتاح على المواطنين وتعزيز أطر التواصل المباشر معهم، حيث يتم تحويل ما يرد إليه من شكاوى أو ملاحظات مباشرة إلى المديريات المعنية والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعتها شخصيا، بما يضمن سرعة الاستجابة ومعالجة القضايا بكفاءة.



وأضافت أن تنظيم بعض أوجه التواصل عبر مكتب الوزير يأتي في إطار تعزيز العمل المؤسسي وضمان متابعة القضايا بشكل مهني ومنظم، وليس للحد من التواصل المباشر، مشيرة إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع، وقد خصصت الوزارة رقم الشكاوى الموحد (117119) لاستقبال الملاحظات والاستفسارات البيئية بشكل مستمر.



وأكدت أبو طالب، حرص الوزارة على التواصل المباشر مع وسائل الإعلام، تقديرا لدور الإعلام البارز في نشر الوعي البيئي وتعزيز الشراكة المجتمعية، موضحة أن رقم هاتف الناطق الإعلامي (0799856853) متاح للإعلاميين ومختلف وسائل الإعلام للتواصل والاستفسار المباشر.



وجددت الوزارة تأكيدها ترحيبها بكافة الملاحظات والمقترحات، واستمرارها في تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين والمستثمرين والإعلام بما يخدم العمل البيئي ويدعم جهود التنمية المستدامة.